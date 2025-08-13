FOTO&VIDEO România a cerut Ungariei, dar prea târziu, să participe la evaluarea impactului exploatării de gaze de șist prin fracturare hidraulică de lângă graniță. Răspunsul Ungariei

Statul român a solicitat oficial Ungariei ca Ministerul Mediului de la București să participe la evaluarea potențialului impact transfontalier de mediu al proiectului de extindere a exploatării de gaze naturale și condensat de șist Corvinus, din regiunea Békes, aflată aproape de granița cu România, însă solicitarea a fost făcută cu întârziere, la mai bine de 3 luni după ce autoritățile maghiare aprobaseră deja extinderea, relevă date analizate de Profit.ro.

Citiți articolul integral pe Profit.ro.

Conducte de gaze, Foto: Paweł Bożek | Dreamstime.com