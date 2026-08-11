Foundayo, pilula pentru slăbit cu un avantaj major, a fost aprobată în premieră în Europa

Autoritatea britanică de reglementare a medicamentelor a autorizat luni comercializarea Foundayo, pilula pentru controlul greutății și tratarea diabetului de tip 2 dezvoltată de compania americană Eli Lilly. Marea Britanie a devenit astfel prima țară din Europa care aprobă acest tratament pentru ambele afecțiuni, transmite Reuters.

Principalul avantaj al Foundayo este comoditatea: poate fi administrat o dată pe zi fără restricții privind consumul de alimente sau apă. În schimb, pilula Wegovy trebuie administrată pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă, iar pacientul trebuie să aștepte 30 de minute înainte de a consuma alimente, băuturi sau alte medicamente.

„Deși acest comprimat este aprobat pentru utilizare în Regatul Unit, în prezent nu este disponibil prin NHS”, a declarat Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor de Sănătate (MHRA), referindu-se la sistemul public de sănătate al țării.

Aprobarea înseamnă că britanicii vor avea acum la dispoziție două medicamente orale din clasa GLP-1. Compania daneză Novo Nordisk a obținut prima, în luna iunie, aprobarea pentru pilula Wegovy, intensificând competiția dintre cele două mari companii farmaceutice.

Un purtător de cuvânt al Eli Lilly a declarat pentru Reuters că pilulele Foundayo vor fi scoase la vânzare în Marea Britanie mai târziu în cursul acestei luni, pe bază de rețetă. Acesta a adăugat că pilula va avea un preț de listă mai mic în Marea Britanie decât Mounjaro, tratamentul injectabil pentru slăbit comercializat de companie.

O lună de tratament cu acesta costă 330 de lire sterline în Marea Britanie. Purtătorul de cuvânt nu a oferit alte detalii privind prețul pe care îl va avea pilula orală.

Medicamentele pentru slăbit trec tot mai mult de la soluții injectabile la pastile

Foundayo este în curs de evaluare în Uniunea Europeană în condițiile în care pilula Wegovy produsă de Novo Nordisk a primit o recomandare favorabilă din partea Agenției Europene pentru Medicamente (EMA), urmând ca decizia finală privind autorizarea să fie luată de Comisia Europeană.

Piața medicamentelor pentru slăbit, dominată mult timp de tratamentele injectabile produse de Eli Lilly și Novo Nordisk, se extinde tot mai mult către tratamentele administrate pe cale orală.

Deși pastilele câștigă rapid teren, medicamentele injectabile rămân liderii pieței, beneficiind de eficacitatea lor deja demonstrată și de schemele de administrare o dată pe săptămână.

Comprimatele GLP-1 produse de Lilly, un medicament administrat o dată pe zi, au câștigat tot mai multă popularitate în SUA de la aprobarea și lansarea lor în aprilie, însă încă rămân în urma pilulei Wegovy a rivalului Novo Nordisk.

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