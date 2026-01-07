Fără injecție. Pastila care reduce puternic greutatea tocmai a fost lansată în farmacii în SUA. Cât costă, în ce condiții poate fi luată și ce efecte secundare are

Americanii care doresc să slăbească au acum o nouă opțiune – administrarea Wegovy sub formă de comprimat zilnic, în loc de injecție săptămânală, scrie CNN.

Pacienții cu prescripție medicală pot obține doza inițială de 1,5 mg a comprimatului începând de luni, iar dozele mai mari vor fi disponibile până la sfârșitul săptămânii, potrivit producătorului danez Novo Nordisk.

Posibilitatea de a trata obezitatea cu un comprimat GLP-1 reprezintă un progres semnificativ în gestionarea greutății. Se așteaptă ca și compania Eli Lilly să primească până în vară aprobarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA pentru medicamentul său oral, denumit deocamdată orforglipron până la primirea unui nume comercial.

Doza inițială de 1,5 mg a pilulei costă 149 de dolari pe lună (650 de lei, n.red.) pentru pacienții care plătesc în numerar, ca parte a unui acord recent încheiat de Novo Nordisk cu administrația Trump. Doza de 4 mg costă aceeași sumă până pe 15 aprilie, după care prețul va crește la 199 de dolari (868 de lei).

Cu toate acestea, dozele de 9 mg și 25 mg costă 299 de dolari pe lună (1304 lei).

Aceasta se compară cu prețul lunar de 349 de dolari (1522 lei) pentru versiunea injectabilă pentru consumatorii care plătesc din propriul buzunar.

Care e diferența față de injecție

Pilula utilizează același ingredient activ, semaglutida, ca și injecția. Acestea sunt aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente pentru aceleași grupuri de persoane: cele cu obezitate, definite de obicei ca având un indice de masă corporală (IMC) de 30 sau mai mare, și cele cu supraponderalitate, sau un IMC de 27 sau mai mare, împreună cu o problemă de sănătate legată de greutate, cum ar fi hipertensiunea arterială.

Principala diferență între cele două este modul de administrare – sub formă de pilulă zilnică versus injecție săptămânală. Pilula trebuie, de asemenea, administrată pe stomacul gol, cu o cantitate mică de apă și fără alte alimente, băuturi sau medicamente timp de cel puțin 30 de minute.

Medicamentul nu va fi eficient dacă pacienții nu așteaptă 30 de minute pentru a permite absorbția comprimatului, potrivit Novo Nordisk.

Cât poți slăbi cu aceste medicamente

Pilula a demonstrat o pierdere medie în greutate de 14% în decurs de 64 de săptămâni, comparativ cu 2% în cazul placebo. Injecția a demonstrat o pierdere în greutate de 15% în studiul său principal, comparativ cu 2% în cazul placebo.

Orforglipronul de la Eli Lilly a înregistrat o pierdere în greutate de 11% în 72 de săptămâni la doza maximă, comparativ cu 2% pentru grupul placebo. Zepbound, medicamentul injectabil pentru slăbit de la Eli Lilly, a înregistrat o pierdere în greutate de 21% la doza maximă, comparativ cu 3% pentru cei care au luat placebo.

Ce efecte secundare poate avea

La fel ca toate medicamentele din clasa cunoscută sub numele de GLP-1, pilula Wegovy este asociată și cu efecte secundare precum greață, vărsături, constipație și diaree. Pilula și injecția au avut o tolerabilitate similară în studiile clinice.