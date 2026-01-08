Fractură pe scena politică din Groenlanda: Liderul opoziției cere discuții directe cu SUA, fără Danemarca

Groenlanda ar trebui să poarte discuții directe cu guvernul SUA fără Danemarca, a declarat pentru Reuters un lider al opoziției groenlandeze, în contextul în care insula analizează modul în care să răspundă la noile presiuni ale președintelui Donald Trump de a o aduce sub controlul SUA.

Declarația a venit în contextul în care Trump a intensificat recent amenințările de a prelua Groenlanda, reluând ideea pe care a lansat-o pentru prima dată în 2019, în timpul primului său mandat.

Groenlanda este situată strategic între Europa și America de Nord, într-un loc crucial pentru sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice. Resursele sale minerale bogate se potrivesc, de asemenea, cu obiectivul Washingtonului de a reduce dependența de China.

Insula este un teritoriu autonom al Regatului Danemarcei. Are propriul parlament și guvern, dar Copenhaga păstrează autoritatea asupra afacerilor externe și apărării.

Opoziția din Groenlanda vrea o „asociere liberă” cu SUA

„Încurajăm actualul nostru guvern (groenlandez) să poarte un dialog cu guvernul SUA fără Danemarca”, a declarat Pele Broberg, liderul Naleraq, cel mai mare partid de opoziție și cea mai proeminentă voce politică pentru independența Groenlandei.

„Asta deoarece Danemarca antagonizează atât Groenlanda, cât și SUA cu medierea sa”, a adăugat el.

Naleraq, care susține cu tărie trecerea rapidă la independența deplină, și-a dublat numărul de locuri la opt în alegerile de anul trecut, câștigând 25% din voturi într-o națiune de doar 57.000 de locuitori.

Deși a fost exclus din coaliția de guvernare, partidul a declarat că dorește un acord de apărare cu Washingtonul și că ar putea urmări un acord de „asociere liberă” – în baza căruia Groenlanda ar primi sprijinul și protecția SUA în schimbul drepturilor militare, fără a deveni teritoriu american.

Toate partidele groenlandeze doresc independența, dar au opinii diferite cu privire la modul și momentul în care aceasta ar trebui obținută.

Poziția guvernului groenlandez: „Trebuie să respectăm legea”

Ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a spus că Groenlanda nu poate purta discuții directe cu SUA fără Danemarca, deoarece nu are dreptul legal să facă acest lucru.

„Trebuie să respectăm legea și avem reguli privind modul de soluționare a problemelor în Regat”, a declarat ea miercuri seara pentru cotidianul Sermitsiaq.

Declarațiile au fost făcute înaintea unei întâlniri planificate între miniștrii de externe danez și groenlandez și secretarul de stat american Marco Rubio, care va avea loc săptămâna viitoare pentru a discuta tensiunile dintre aliații NATO.

Motzfeldt a afirmat că este important să se stabilească o relație stabilă între Groenlanda și Washington.

„Speranța mea cea mai mare este că întâlnirea va duce la normalizarea relației noastre”, a declarat ea pentru Sermitsiaq.