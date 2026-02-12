Francezii și-au găsit refugiul gastronomic într-un versatil aliment. Cererea a explodat pentru regele proteinelor ieftine, oul

Ouă ecologice, scoase la vânzare într-o piață din Versailles, lângă Paris, pe 16 februarie 2018. FOTO: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Franța a consumat un număr record de ouă în 2025, datorită accesibilității acestora în contextul incertitudinii economice, și tendința urmează să continue, ceea ce îi face pe producători să construiască mai multe adăposturi, a anunțat joi organizația reprezentativă a producătorilor de ouă din Franța, CNPO, potrivit Reuters.

Cererea de ouă a crescut în Europa și în întreaga lume, deoarece acestea sunt văzute ca o sursă rentabilă de proteine, fiind potrivite pentru o mare varietate de feluri de mâncare și preferințe alimentare.

Conform datelor CNPO, fiecare francez a mâncat, în medie, 237 de ouă în 2025, fie sub formă de ouă în coajă, fie ca produse din ouă procesate, în creștere de la 227 de ouă în 2024.

Prognozele institutului agricol din Franța (ITAVI) sugerează că cererea va continua să crească, cu estimări privind consumul a 269 de ouă de persoană anual în 2035, dintre care 70% ar fi ouă în coajă, notează Agerpres.

„În 2020, cererea a explodat, deoarece oamenii au rămas acasă în timpul pandemiei de COVID-19. Ne-am fi putut aștepta ca tendința să scadă, dar nu a făcut-o și a continuat să crească constant”, a declarat Emily Mayer, de la firma de cercetare de piață Circana, într-o conferință de presă.

Cererea puternică a dus la creșterea prețurilor angro la ouă cu aproximativ 20% în ultimul an, potrivit datelor publicate de organismul public FranceAgriMer.

Prețurile de vânzare cu amănuntul la ouă cu coajă din supermarketuri au rămas relativ stabile, datorită unui mecanism guvernamental care leagă prețurile alimentelor de costurile fermierilor.

Pentru a satisface cererea în creștere, producătorii francezi au crescut producția, dar chiar și așa au avut probeleme în a ține pasul. Sectorul ouălor își propune să construiască 575 de noi adăposturi de păsări până în 2035, pentru a găzdui un număr suplimentar de 10 milioane de găini ouătoare.

Între timp, Franța s-a bazat mai mult pe importuri care au crescut cu 21% în 2025, iar Spania, Belgia și Țările de Jos au fost principalii furnizori, potrivit CNPO.

Livrările directe din Ucraina, un furnizor important, rămân limitate, dar ouăle din Ucraina intră adesea în Franța prin alte țări UE, a declarat președintele CNPO, Yves-Marie Beaudet.

Ucraina este cel mai mare furnizor extern de ouă din Europa, importurile UE din Ucraina crescând cu 67% în primele 10 luni ale anului 2025, arată datele UE.