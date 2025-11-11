Francis Ford Coppola a renunțat la insula sa idilică după ce a spus că eșecul filmului în care și-a investit averea l-a lăsat fără bani

Regizorul veteran Francis Ford Coppola a renunțat la contractul de luare în concesiune a unei insule private din Belize în condițiile în care se confruntă cu probleme financiare în urma eșecului filmului său „Megalopolis”, în care a investit o bună parte din averea sa personală, relatează The Independent.

Insula, cu o suprafață de aproximativ un hectar se numește Coral Caye și se află la circa 13 kilometri de țărmul Americii Centrale, în spatele recifului de corali din Belize.

Coppola, în vârstă de 86 de ani, a deținut insula prin concesiune timp de nouă ani, aceasta făcând parte și dintr-o afacere a sa – brandul de ospitalitate de tip boutique, Family Coppola Hideaways. În această perioadă, el a construit două reședințe și un debarcader echipat cu panouri solare și rezervoare de apă, investind pentru ca insula să devină autosuficientă.

Francis Ford Coppola's Coral Caye offers an island experience you can’t refuse. https://t.co/WZiJXJtS6X pic.twitter.com/w8AfBgubsT — ForbesLife (@ForbesLife) September 20, 2016

„Domnul Coppola a fost foarte trist când contractul de închiriere a ajuns la final”, a declarat Peter McLean, de la compania imobiliară de lux Corcoran Group, pentru site-ul Mansion Global. El a precizat că regizorul vizita insula la fiecare trei-șase luni.

Filmul de suflet al lui Coppola a fost probabil cel mai mare eșec al său

Renunțarea la concesiune are loc în contextul în care regizorul trilogiei de filme Nașul se confruntă cu pierderi financiare semnificative cauzate de Megalopolis, proiectul său de suflet pe care l-a finanțat singur pentru a putea vea libertate creativă deplină.

Potrivit surselor din industria cinematografică, lungmetrajul ar fi costat aproximativ 120 de milioane de dolari. Însă filmul a avut încasări de doar 14,4 milioane de dolari la nivel mondial după premiera sa la sfârșitul lunii septembrie a anului trecut iar pierderile pentru Coppola sunt cu atât mai mari întrucât operatorii sălilor de cinema primesc de regulă jumătate din încasări.

Filmul, cu Adam Driver, Aubrey Plaza și Shia LaBeouf în rolurile principale, este o fabulă futuristă care trasează paralele între America contemporană și căderea Romei. Criticii au fost profund împărțiți în privința Megalopolis încă de când Coppola l-a prezentat în premieră în mai 2024 la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

Coppola a recunoscut presiunea financiară, declarând într-un interviu acordat în martie pentru podcastul Tetragrammaton că „nu mai am bani, pentru că am investit tot ce am împrumutat în Megalopolis”. „Practic, s-au dus. Cred că investiția se va recupera în 15 sau 20 de ani, dar acum nu o am”, a continuat acesta.

Regizorul legendar a scos la vânzare și piese din colecția sa de ceasuri

The New York Times a relatat luna trecută că, vorbind din Roma, regizorul a declarat că se pregătește să vândă șapte ceasuri de lux prin casa de licitații Phillips, „pentru a menține nava pe linia de plutire”.

Printre ceasurile scoase la licitație s-a numărat un FP Journe din 2014, pentru care a contribuit personal la design și care avea un preț de aproximativ 1 milion de dolari, precum și mai multe ceasuri Patek Philippe, Blancpain, IWC și Breguet, evaluate între 3.000 de dolari și 240.000 de dolari.

Coppola afirmă însă că rămâne optimist în privința Megalopolis, declarând pentru NYT că „multe dintre filmele mele își scot banii în timp”. El a dat exemplul filmului său Apocalypse Now din 1979, care inițial l-a adus în datorii, dar ulterior a încasat peste 150 de milioane de dolari.

În luna iunie, Coppola a explicat că nu a dorit să licențieze drepturile de difuzare pentru Megalopolis către una dintre marile platforme de streaming deoarece acesta încă este difuzat în anumite cinematografe. El a pornit într-un turneu în SUA pentru a-și prezenta personal filmul în săli de cinema din mai multe orașe americane.