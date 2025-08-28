Franța a înapoiat unei foste colonii craniul unui rege pe care l-a decapitat în secolul XIX

Franța a returnat Madagascarului trei cranii la mai bine de un secol după ce au fost luate, inclusiv unul despre care se crede că aparține unui rege malgaș din secolul al XIX-lea, care a fost decapitat de trupele franceze, relatează CNN.

Repatrierea craniilor către națiunea insulară de pe coasta de sud-est a Africii marchează prima instanță în care Franța aplică o lege din 2023 ce permite returnarea rămășițelor umane către o țară, în scopuri funerare.

Franța a cucerit regatele poporului Sakalava din vestul Madagascarului în anii 1890 și i-a integrat pe Sakalava într-o colonie franceză nou-formată.

Experții cred că unul dintre cele trei cranii returnate Madagascarului, care și-a câștigat independența față de Franța în 1960, este cel al regelui Toera. Acesta a fost executat de trupele franceze în 1897.

Celelalte două cranii sunt de la doi generali care au luptat alături de rege, potrivit Ministerului Comunicațiilor și Culturii din Madagascar. Acesta a salutat într-un comunicat remis marți „întoarcerea eroilor”.

Franța salută „semnificația figurii regelui Toera”

Craniile au fost păstrate în colecțiile Muzeului Național de Istorie Naturală a Franței, până când au fost predate oficial, în cadrul unei ceremonii desfășurate marți la Ministerul Culturii de la Paris.

Ministerul Culturii din Madagascar a precizat că rămășițele vor fi reînhumate în Menabe, în vestul insulei.

Vorbind la ceremonia de predare, ministrul francez al culturii, Rachida Dati, a declarat că aceasta „marchează un eveniment istoric între Franța și Madagascar”.

Potrivit acesteia, Comitetul Științific comun, creat în octombrie pentru a examina cererea de restituire formulată de Madagascar, „ne-a permis din nou să apreciem semnificația figurii regelui Toera, atât pentru cetățenii dumneavoastră în ansamblu, cât și pentru poporul Sakalava în special: pentru identitatea lor, demnitatea lor, conștiința lor de sine și legătura pe care doresc să o construiască între trecut și viitor”.

Parisul intenționează să înapoieze mii de artefacte pe care le-a luat din Africa

În 2017, președintele francez Emmanuel Macron a declarat în timpul unui discurs susținut în Burkina Faso că „în următorii cinci ani vreau să văd puse în aplicare condițiile care să permită restituirea temporară sau definitivă a patrimoniului cultural african către Africa”.

Ulterior, acesta a comandat un raport, publicat în 2018, care recomanda ca mii de artefacte africane jefuite în perioada colonială să fie retrase din muzeele franceze și înapoiate continentului.

Germania a returnat la rândul său în ultimii ani artefacte furate din foste colonii ale sale, dar și altele care au ajuns în posesia muzeelor sale după ce au fost cumpărate de la persoane private.

O inițiativă similară de restituire a fost propusă și în Marea Britanie, unde parlamentari și activiști au publicat în luna martie un raport prin care solicită încetarea expunerii rămășițelor umane în muzee și a vânzării de părți ale corpului uman în case de licitații.