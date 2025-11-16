Greenpeace spune că Franța trimite uraniu reprocesat în Rusia. „Este imoral”

Organizația neguvernamentală de mediu Greenpeace a declarat, duminică, că Franța trimite uraniu reprocesat pentru tratare în Rusia, astfel încât să poată fi reutilizat, în ciuda războiului dezlănțuit de Kremlin împotriva Ucrainei, transmite AFP.

Deși legal, comerțul este „imoral”, susține Greenpeace, în condițiile în care multe națiuni încearcă să sporească sancțiunile împotriva guvernului rus din cauza invaziei lansate de Moscova în februarie 2022.

Potrivit organizației, membri ai Greenpeace au filmat sâmbătă când erau încărcate aproximativ 10 containere cu eticheta radioactiv pe o navă de marfă în portul francez Dunkerque.

„Mikhail Dudin”, navă înmatriculată în Panama, este folosită în mod regulat pentru a transporta uraniu îmbogățit sau natural din Franța la Sankt Petersburg, susține Greenpeace. Totuși, potrivit grupului, transportul de sâmbătă a fost primul de uraniu reprocesat pe care îl observă în trei ani.

„Nu este ilegal, dar este imoral”, a declarat pentru AFP Pauline Boyer, de la Greenpeace, pentru AFP.

„Franța ar trebui să pună capăt contractelor sale cu Rosatom, o companie de stat care a ocupat centrala nucleară ucraineană din Zaporojie timp de trei ani”, a adăugat ea.

EDF și o filială a Rosatom, afacere de 600 de milioane de euro

Gigantul controlat de stat Electricité de France (EDF) a semnat în 2018 un acord de 600 de milioane de euro cu o filială a Rosatom, Tenex, pentru reciclarea uraniului reprocesat. Aceste operațiuni nu au fost afectate de sancțiunile internaționale care au fost introduse din cauza războiului din Ucraina.

Rosatom deține singura instalație din lume – la Seversk, în Siberia – capabilă să efectueze părți cheie din conversia uraniului reprocesat în uraniu reprocesat îmbogățit.

Uraniul poate fi reprocesat astfel încât să poată fi reîmbogățit și reutilizat. Cu prețurile uraniului crescând din nou pe piețele internaționale, pentru companiile din sectorul energiei este tot mai util să apeleze la reprocesarea combustibilului uzat.

Doar aproximativ 10% din uraniul trimis de Rusia înapoi în Franța este folosit la centrala nucleară Cruas, din sudul Franței, singura din țară care poate utiliza uraniu reprocesat îmbogățit, potrivit Greenpeace.

Ministerul francez al energiei și EDF nu au răspuns întrebărilor AFP cu privire la transport sau comerț. Franța a ordonat EDF să înceteze comerțul cu uraniu cu Rosatom în 2022, când Greenpeace a dezvăluit pentru prima dată contractele.

În martie 2024, Franța a declarat că analizează „serios” posibilitatea de a-și construi propria instalație de conversie pentru a produce uraniu reprocesat îmbogățit.