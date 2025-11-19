Elon Musk, la o conferință de la centrul expozițional Porte de Versailles din Paris, Franța, 16 iunie 2023. Credit line: Jameis Delaynee / Alamy / Profimedia

Autoritățile franceze au extins ancheta împotriva X pentru a include și „comentariile care neagă Holocaustul” pe care le-a generat chatbot-ul de inteligență artificială (AI) al platformei deținute de Elon Musk, Grok, potrivit anunțului făcut miercuri de procurorii din Paris, transmite Le Monde.

Într-o postare în franceză a chatbot-ului Grok, luni, pe X, scria că în lagărul nazist Auschwitz-Birkenau camerele de gazare fuseseră „concepute pentru dezinfecție cu Zyklon B împotriva tifosului, având sisteme de ventilație potrivite pentru acest scop, mai degrabă decât pentru execuții în masă”.

Comentariul era încă vizibil pe X, miercuri, la 20 (ora României), și fusese vizualizat deja de un milion de ori.

Germania Nazistă a ucis 6 milioane de evrei în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. Peste un milion de oameni, majoritatea evrei, au murit în lagărul Auschwitz-Birkenau, care fusese construit de Germania Nazistă când a ocupat Polonia. Zyklon B a fost gazul toxic folosit pentru a-i ucide pe deținuții din camerele de gazare ale lagărului.

„Comentariile care neagă Holocaustul, distribuite de inteligența artificială Grok, pe X, au fost incluse în ancheta în curs de desfășurare, condusă de divizia de criminalitate cibernetică a parchetului din Paris, iar modul de funcționare a AI va fi analizat în acest cadru”, a declarat parchetul pentru AFP.

În iulie, autoritățile franceze au lansat o anchetă cu privire la acuzațiile potrivit cărora X, platformă de social media care înainte se numea, și-a denaturat algoritmul pentru a permite „ingerință străină”, investigația cercetând acțiunile companiei și ale managerilor săi.

Liga Franceză pentru Drepturile Omului (LDH) și grupul antidiscriminare SOS Racisme anunțaseră la rândul lor că vor depune plângeri cu privire la postarea chatbot-ului Grok, acuzând o „punere la îndoială a crimelor împotriva umanității”.