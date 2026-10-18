„Franța arde!”. Îndemnul lui Trump pentru autoritățile de la Paris, după protestele violente din țară

Președintele american Donald Trump a pus violențele de la protestele din Franța pe seama imigrației și a îndemnat autoritățile franceze să înăsprească regulile în această privință.

„Franța arde! Imigrația unor oameni dintr-o lume complet diferită, oameni cu ură în inimi, a făcut țăndări acea țară cândva măreață”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social.

„Închideți-vă frontierele și preluați controlul, înainte să fie prea târziu!”, a adăugat liderul american.

Peste 1.800 de oameni arestați

Peste 1.800 de persoane au fost arestate în urma violențelor de la protestele de sâmbătă din Franța, conform precizărilor făcute de ministrul afacerilor interne, Laurent Nuñez, citat de France 24.

Violențele au izbucnit în timpul marșurilor din Paris și din provincie. Unele manifestații au scăpat de sub control, iar demonstranții au incendiat clădiri, au jefuit magazine și au atacat forțele de ordine.

Președintele francez Emmanuel Macron se va adresa națiunii duminică seară, de la 21:00, ora României, a anunțat Palatul Élysée.

What started out as peaceful protests against the rising cost of living, the state of public high schools and the erosion of public services in France, descended into violence and chaos on Saturday. One woman can be seen attempting to stop masked rioters from looting a grocery store, yelling “Why are you doing this? Stop! Why are you doing this? This isn’t the issue.” 🔗 https://t.co/ewKFxVOyAf — The Telegraph (@Telegraph) October 18, 2026

Pe lângă nemulțumirile legate de școli, cauza inițială a protestelor, manifestațiile din țară au fost alimentate de grupuri care reclamă prețurile mari și deteriorarea sistemului de protecție socială.

Potrivit Ministerului de interne, citat de The Guardian, la proteste au participat 550.000 de persoane, în timp ce sindicatul CGT a anunțat un număr de 800.000 de participanți.

La Paris, un marș din zona Place de la République a degenerat în confruntări. Poliția a lansat gaze lacrimogene după ce persoane îmbrăcate în negru și cu măști au aruncat artificii și pietre, au atacat o bancă și au intrat într-un magazin de articole sportive.

În orașul Limoges, primăria a fost „în mare parte distrusă” de un incendiu provocat de protestatari mascați, a declarat prefectul regional pentru AFP.