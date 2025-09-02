Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor

Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți Palatul Élysée, conform AFP.

Înaintea întâlnirii pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea joi, la Paris, cu aliații săi, un oficial al Élysée a declarat că „suntem pregătiți”, adăugând că europenii speră să obțină și „sprijinul americanilor pentru a garanta securitatea Ucrainei”.

Zelenski urmează să aibă „discuții intense pe tema garanțiilor de securitate pentru Ucraina” cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, a scris pe rețelele sociale, marți, Mihailo Podoliak, consilier al șefului administrației prezidențiale ucrainene.

Problema garanțiilor de securitate susținute de Occident pentru Ucraina a dominat, în ultimele săptămâni, eforturile diplomatice de a pune capăt războiului. Aliații europeni ai Ucrainei lucrează la elaborarea unui set de garanții pentru Ucraina, care ar putea face parte dintr-un potențial acord de pace și ar fi conceput pentru a proteja Kievul de un posibil atac viitor al Rusiei.

Rusia a susținut vineri că propunerile occidentale privind garanțiile de securitate pentru Ucraina ar crește riscul unui conflict între Moscova și Occident prin transformarea Kievului într-un „provocator strategic” la granițele Rusiei.