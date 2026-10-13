Franța îl acuză pe Elon Musk de „campanii masive de hărțuire online împotriva liderilor europeni”

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, l-a acuzat marți pe miliardarul american Elon Musk, proprietarul rețelei sociale X, că desfășoară „campanii masive de hărțuire” pe platformă pentru a influența dezbaterile naționale.

Într-o conferință în care a abordat riscurile de ingerință în alegerile prezidențiale franceze din 2027, Barrot a criticat și „campaniile masive de hărțuire online ale lui Elon Musk împotriva liderilor europeni”, despre care a susținut că sunt „menite să influențeze dezbaterile naționale prin exploatarea caracterului viral al rețelei sale sociale”.

În contextul protestelor organizate de elevi în Franța pentru a reclama condițiile din școli, manifestații care au degenerat în unele cazuri în violențe, președintele american Donald Trump scrisese săptămâna trecută pe Truth Social că evenimentele din țara europeană nu sunt „nimic mai puțin decât o migrație în masă scăpată de sub control”.

Elon Musk a comentat, la rândul său, situația.

„Este o invazie cu încetinitorul, dar totuși o invazie. Iar cei care susțin invazia sunt trădători care merită soarta tuturor trădătorilor”, a scris Musk pe X.

Ministrul francez de externe susține că o parte dintre relatările online despre protestele elevilor au fost marcate de „narațiuni ostile provenite din Rusia și China, precum și din Iran și din comunitatea MAGA”, făcând referire la susținătorii lui Donald Trump.

„Nu tolerăm nicio ingerință străină, oricare ar fi proveniența ei. Este o chestiune de suveranitate”, a declarat Barrot, în cadrul unei conferințe a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), care are sediul la Paris.

Avertismentul ministrului de externe înaintea alegerilor prezidențiale din Franța

În perspectiva scrutinului prezidențial care se va desfășura în perioada aprilie-mai 2027, înaintea căruia politiciana de extremă dreapta Marine Le Pen este favorită în sondaje, Jean-Noël Barrot a mai susținut marți că „dușmanii democrației vor face totul pentru a ne destabiliza”.

„Ei profită de diviziunile noastre și exploatează teme precum imigrația, laicitatea și conflictul israeliano-palestinian pentru a alimenta ura și tensiunile”, a declarat el.

Barrot a menționat în mod special o companie israeliană — pe care nu a numit-o — despre care a spus că a creat conturi false care se dădeau drept utilizatori francezi pentru a posta pe tema conflictului israeliano-palestinian.