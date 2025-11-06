Franța intensifică războiul împotriva Shein și cere UE să ancheteze „fără întârziere” platforma de vânzări online

Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri împotriva companiei Shein, au declarat joi oficiali ai guvernului francez care au acuzat că retailerul online chinez a încălcat reglementările blocului comunitar prin vânzarea pe platforma sa de păpuși sexuale cu aspect infantil și de arme interzise, relatează Reuters.

Franța a anunțat miercuri că va interzice Shein din cauza acestor produse ilegale, ceea ce a determinat compania să suspende temporar funcționarea pieței sale online în țară, în timp ce revizuiește modul de operare al vânzătorilor terți. Compania suspendase deja vânzarea tuturor păpușilor sexuale la nivel mondial.

„Platforma încalcă în mod evident regulile europene”, a declarat ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noël Barrot, într-un interviu acordat postului de radio Franceinfo. „Comisia Europeană trebuie să intervină. Nu mai poate aștepta”, a subliniat el.

Site-ul Shein din Franța era încă accesibil joi, dar afișa doar articole de îmbrăcăminte proprii mărcii, pentru care compania este cunoscută, nu și gama vastă de jucării, articole pentru casă și gadgeturi disponibile de obicei pe platforma sa, care devenise o sursă tot mai importantă de venituri.

Shein nu a răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de Reuters joi.

Furie în Franța împotriva Shein

Ca parte a acțiunii împotriva Shein, miniștrii francezi ai bugetului și ai întreprinderilor mici au vizitat joi aeroportul Charles de Gaulle din Paris, prin care sosesc milioane de colete transportate pe calea aerului. Ei au declarat că au blocat transmiterea a 200.000 de pachete, care vor fi examinate de autoritățile vamale și de autoritatea franceză pentru protecția consumatorilor.

Ministrul finanțelor, Roland Lescure, și ministrul pentru digitalizare, Anne Le Henanff, au trimis miercuri seară o scrisoare către comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, solicitând Comisiei Europene să investigheze Shein „fără întârziere”.

„Franța avertizează Comisia Europeană și toate statele membre în legătură cu aceste încălcări grave comise pe teritoriul său și consideră că există riscuri similare asociate activităților acestei platforme în alte țări din Uniunea Europeană”, au scris aceștia.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a declarat că executivul comunitar al blocului celor 27 de state este în contact cu Shein în urma plângerii depuse de Franța. Acesta a adăugat că încălcarea legislației UE ar putea duce la noi măsuri din partea Comisiei, dar a subliniat că executivul comunitar nu intenționează să suspende nicio platformă la nivel european.

Gunther Oettinger, fost comisar european și fost prim-ministru al unui land german, care consiliază Shein, a declarat că firma ar trebui „să fie cât mai transparentă posibil și, dacă este cazul, să-și corecteze direcția”.

„Sunt sigur că Shein ia această situație în serios. Se vede că deja a retras produsele respective”, a spus el pentru Reuters.

Verificări la adresa Shein și în Germania

Asociația germană a comercianților cu amănuntul (HDE) a cerut, la rândul său, guvernului de la Berlin și autorităților UE să adopte o poziție mai fermă împotriva Shein.

„Încălcările legilor și reglementărilor trebuie să aibă consecințe”, a declarat joi pentru Reuters directorul general al HDE, Stefan Genth.

Stiftung Warentest, organizația germană de testare a produselor susținută de stat, a anunțat săptămâna trecută că 110 dintre cele 162 de articole testate provenind de la Shein și de la platforma rivală Temu nu respectă standardele UE, menționând existența unor jucării nesigure și a unor metale toxice în bijuterii.

Comisia Europeană are competența de a investiga marile platforme online pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), care le obligă să colecteze și să verifice informațiile despre vânzătorii terți și să verifice conformitatea produselor comercializate.

Ea poate impune amenzi de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a unei companii pentru încălcări confirmate.

Shein a înregistrat venituri globale de 37 de miliarde de dolari în 2024, potrivit ultimei declarații depuse la Singapore de compania-mamă, Roadget Business Ltd.

Platformele online chineze, sub lupă în Europa

Acțiunea Franței împotriva Shein vizează mai mult decât armele interzise și păpușile cu caracter „pedopornografic”.

Cu aproape 146 de milioane de utilizatori lunari în Uniunea Europeană, conform celui mai recent raport de transparență DSA, platforma a devenit un punct central al preocupărilor legate de creșterea fluxului de produse chineze ieftine care intră pe piața unică europeană.

Shein și alte platforme, precum Temu, AliExpress și Amazon Haul, trimit produse ieftine direct din fabricile chineze către consumatori fără plata taxelor vamale, deoarece UE le scutește de acestea pentru coletele de comerț electronic cu valoare sub 150 de euro.

Uniunea Europeană intenționează să elimine această scutire vamală în 2028, dar Franța face presiuni pentru o acțiune mai rapidă, inclusiv pentru introducerea unei taxe de doi euro (2,33 dolari) pentru fiecare colet de valoare redusă.

Între timp, retailerii online se află sub o tot mai mare supraveghere.

La începutul acestui an, Comisia a cerut Shein să furnizeze documente interne și informații privind riscurile asociate bunurilor și conținuturilor ilegale disponibile pe platforma sa.

Comisia investighează separat Temu, deținută de grupul chinez PDD Holdings, afirmând în concluziile preliminare din iulie că platforma nu face suficient pentru a preveni vânzarea de produse ilegale.

În plus, procurorii francezi investighează Shein, precum și Temu, AliExpress și Wish, pentru presupuse încălcări ale reglementărilor legale, inclusiv pentru eșecul de a împiedica minorii să acceseze conținut pornografic prin intermediul platformelor lor.