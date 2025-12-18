Franța l-a condamnat la închisoare pe viață pe „Doctorul Moarte”, comparat în timpul procesului cu „Jekyll și Hyde”

Frédéric Péchier (dreapta), fotografiat alături de avocatul său în timp ce sosea la una dintre audierile procesului, FOTO: Arnaud Finistre / AFP / Profimedia Images

Un fost medic anestezist a fost condamnat la închisoare pe viață în Franța pentru otrăvirea intenționată a 30 de pacienți, dintre care 12 au murit, relatează BBC.

Frédéric Péchier, în vârstă de 53 de ani, a fost găsit vinovat vineri, la finalul unui proces de patru luni desfășurat în orașul Besançon din estul țării. El a fost găsit vinovat de introducerea unor substanțe chimice precum clorura de potasiu sau adrenalina în pungile de perfuzie ale pacienților.

Cea mai tânără victimă a sa, un copil de patru ani, a supraviețuit în 2016 după două stopuri cardiace pe care le-a suferit în timpul unei intervenții chirurgicale de rutină pentru înlăturarea amigdalelor. Cea mai în vârstă victimă avea 89 de ani.

„Sunteți Doctorul Moarte, un otrăvitor, un criminal. Aduceți rușine tuturor medicilor”, au declarat procurorii săptămâna trecută. „Ați transformat această clinică într-un cimitir”, au subliniat ei.

Cum și-a realizat medicul crimele

Substanțele chimice adăugate de Péchier au declanșat stopuri cardiace sau hemoragii la pacienți, ceea ce a necesitat intervenții de urgență în sala de operație. De multe ori, aceste intervenții erau efectuate chiar de Péchier, care putea astfel să se prezinte drept salvatorul pacientului.

Însă în 12 cazuri nu a mai putut interveni, sau intervenția a venit prea târziu, iar pacientul a murit. Acuzarea a susținut că Péchier a acționat pentru a-i discredita pe alți anesteziști față de care purta resentimente.

În majoritatea operațiilor, el nu era anestezistul principal. Procurorii au arătat că el venea mai devreme la clinică pentru a umbla la pungile de perfuzie. Apoi, când lucrurile mergeau prost, putea interveni după ce diagnostica problema și ordona administrarea unui antidot.

Péchier a intrat pentru prima dată sub anchetă în urmă cu opt ani, când a fost suspectat că a otrăvit pacienți în două clinici din Besançon între 2008 și 2017. Alarma a fost trasă în 2017, după ce o cantitate excesivă de clorură de potasiu a fost găsită într-o pungă de perfuzie a unei femei care a suferit un atac de cord în timpul unei operații pentru o afecțiune a coloanei vertebrale.

Un criminal descoperit cu greu

Anchetatorii au descoperit un tipar de „evenimente adverse grave” la clinica privată Saint-Vincent din Besançon. În timp ce media națională pentru atacuri de cord fatale sub anestezie era de 1 la 100.000, la această clinică rata era de peste șase ori mai mare.

Iar în majoritatea cazurilor la nivel național se găsea ulterior o explicație pentru atacul de cord, în timp ce la Saint-Vincent cauza rămânea un mister. De asemenea, s-a constatat că „evenimentele adverse grave” au încetat atunci când Péchier a plecat pentru o perioadă scurtă să lucreze la o altă clinică, care, la rândul ei, a înregistrat apoi o creștere a acestor cazuri. Când s-a întors la Saint-Vincent, urgențele au reînceput acolo. După ce i s-a interzis să mai profeseze, în 2017, cazurile misterioase au dispărut.

Prima victimă cunoscută a lui Péchier, Sandra Simard, avea 36 de ani când a suferit un stop cardiac brusc în timpul unei intervenții chirurgicale la coloană. A supraviețuit datorită intervenției lui Péchier, deși a intrat în comă. Analizele pungilor sale de perfuzie au arătat concentrații de potasiu de 100 de ori mai mari decât doza așteptată, iar procurorii locali au fost alertați.

Pe parcursul celor 15 săptămâni de proces, Péchier a recunoscut uneori că unii dintre pacienții care s-au îmbolnăvit sau au murit ar fi putut fi otrăviți, dar a negat orice vină. „Am spus-o înainte și o voi spune din nou: nu sunt un otrăvitor… am respectat întotdeauna jurământul lui Hipocrate”, a declarat el.

Mobilul unui criminal în serie

Medicul a fost lăsat în libertate pe toată durata procesului. El are la dispoziție 10 zile pentru a depune apel, ceea ce ar presupune un al doilea proces în decurs de un an.

„Colegii lui spuneau că părea să aibă mereu răspunsul. Că se prezenta drept cel mai bun, că și-a creat acest personaj de salvator, astfel încât colegii să apeleze instinctiv la el”, a declarat unul dintre procurori în fața instanței.

Péchier a negat acuzațiile, iar avocații săi au susținut că nu există dovezi concrete care să-l lege de crime. Însă propria sa mărturie a variat pe parcursul procesului, iar în final a ajuns să admită că trebuie să fi existat un otrăvitor în clinică, dar că nu era el.

Comparat cu Jekyll și Hyde

Fiul a doi părinți din domeniul medical, Péchier a fost descris de un psiholog chemat ca martor ca având o personalitate de tip „Dr. Jekyll și Dl Hyde” – o latură respectabilă și o altă latură capabilă de a face un mare rău. În 2014 și din nou în 2021, a încercat să se sinucidă.

Tată divorțat a trei copii, el le-a spus judecătorilor înainte de verdict că singura sa preocupare era să-și protejeze familia. Copiii săi au plâns când sentința a fost citită, însă el a rămas impasibil.

„Este sfârșitul unui coșmar”, a spus Sandra Simard, una dintre supraviețuitoare.

Un alt pacient care a supraviețuit, Jean-Claude Gandon, a declarat: „Putem avea acum un Crăciun mai liniștit”.