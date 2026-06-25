Franţa sechestrează un al cincilea petrolier din flotă-fantomă a Rusiei: „Europa este hotărâtă”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a anunţat joi că Marina militară franceză a interceptat marţi un petrolier în largul coastelor insulei italiene Sicilia, într-o nouă operaţiune împotriva aşa-numitei „flote din umbră” (sau „flotă fantomă”) folosită de Rusia pentru exporturile sale de petrol pe care UE şi SUA încearcă să le împiedice prin sancţiuni, relatează AFP, EFE și Agerpres.

„Această nouă acţiune împotriva flotei fantomă, efectuată la câteva zile după o operaţiune desfăşurată de Regatului Unit, ilustrează determinarea europenilor”, a indicat Macron pe conturile de socializare. „Nu vom permite ca flota fantomă să eludeze sancţiunile şi să finanţeze efortul de război rusesc”, a adăugat el.

„Europa este hotărâtă” şi Uniunea Europeană va continua să ia toate măsurile necesare pentru a creşte costul războiului pentru Rusia şi pentru a înlesni o pace „robustă şi durabilă” în Ucraina, şi-a încheiat Macron mesajul, la care a ataşat o înregistrate video ce arată cum membrii unui comando francez coboară dintr-un elicopter pe puntea petrolierului.

Acest petrolier, înregistrat cu numele „Deliver”, arbora pavilion camerunez şi plecase din portul rusesc Primorsk. Autorităţile franceze invocă arborarea unui pavilion fals ca motiv pentru sechestrarea navei.

La Marine Nationale a arraisonné mardi le pétrolier Deliver alors qu’il transitait au large de la Sicile en infraction avec le droit de la mer.



Cette nouvelle action contre la flotte fantôme, conduite quelques jours après une opération similaire par le Royaume-Uni… pic.twitter.com/5Gjn43MhLr — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2026

Este a cincea interceptare de acest fel efectuată de Franţa, după cele ale petrolierului Tagor pe 31 mai în mijlocul Oceanului Atlantic, ale petrolierelor Grinch şi Deyna, oprite în Marea Mediterană în ianuarie şi martie, şi ale petrolierului Boracay, abordat în septembrie 2025 în largul insulei franceze Ouessant.

Petrolierul Tagor este în continuare sechestrat într-un port francez, în timp ce petroliere Deyna, Grinch şi Bocaray au fost între timp eliberate după ce ultimele două au plătit amenzi pentru arborarea unor pavilioane false şi neconformarea faţă de ordinele autorităţilor maritime.

Suma exactă a amenzilor nu a fost dezvăluită, dar ministrul de externe francez Jean-Noel Barrot a vorbit despre „câteva milioane de euro” în cazul navei Grinch.