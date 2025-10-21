Franța și Spania susțin în continuare interzicerea din 2035 a vânzărilor de mașini cu motoare pe combustie

Limita de viteză pe şoseaua de centură a Parisului, una dintre cele mai aglomerate din Franţa, a fost scăzută la 50 km/h (Foto: Luc Nobout / Zuma Press / Profimedia)

Franța și Spania și-au reafirmat, marți, sprijinul pentru interdicția, începând din 2035, a comercializării de noi automobile echipate cu motoare cu ardere internă în Uniunea Europeană, o măsură care a fost decisă în urmă cu câțiva ani de Bruxelles, dar care este contestată prin toate mijloacele de Germania, informează Agerpres citând France Presse.

Această măsură, cea mai emblematică pentru Pactul Verde European, este din ce în ce mai contestată de producătorii de automobile, care cer o relaxare a regulilor.

În acest moment, Comisia Europeană susține că își menține măsura, dar presiunea crește: legea actuală prevedea o reevaluare a măsurii și a impactului acesteia în 2026. Executivul european a promis că va aborda problema până la sfârșitul anului.

Producătorii de automobile speră că reevaluarea legii va permite cel puțin introducerea de flexibilității sau chiar ridicarea completă a interdicției.

Germania promite să facă „tot posibilul” pentru a anula interdicția

Cancelarul german a stârnit controverse la începutul lunii octombrie, după ce a promis că va „face tot ceea ce este posibil” pentru a ridica interdicția de vânzare a mașinilor cu motor cu ardere internă până în 2035, o mișcare căreia i se opun Franța și Spania.

Într-o scrisoare dezvăluită de publicația Contexte și consultată de agenția France Presse, cele două țări au asigurat că revizuirea planificată de Comisie „nu ar trebui în niciun caz să pună sub semnul întrebării obiectivul de emisii zero” pentru 2035.

„Termenul limită 2035 este un punct de referință esențial pentru sectorul auto”, au argumentat Franța și Spania. Ambele țări își afirmă sprijinul pentru „flexibilități” pentru sector, cu condiția ca acestea să fie în beneficiul industriei auto europene.

Această scrisoare urmează să figureze pe ordinea de zi a discuțiilor dintre miniștrii europeni ai Mediului, care are loc marți.

Aceste discuții au loc în contextul unei schimbări pro-business la nivelul Uniunii Europene, în special prin revizuirea numeroaselor măsuri de mediu adoptate în timpul mandatului anterior al Ursulei von der Leyen.