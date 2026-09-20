Fratele prințesei Diana, despre Harry și Meghan: „Nu sunt aici să vorbesc în numele lor”, dar avertizează că vede „ecouri” ale cazului Dianei

Earl Spencer, fratele regretatei prințese Diana a Marii Britanii, a declarat, într-un interviu difuzat duminică, că modul în care Harry și Meghan sunt tratați de presă are „ecouri” ale modului în care a fost tratată sora sa. El a descris relatările din presă despre ducele și ducesa de Sussex drept „o influență nocivă în viața lor” și a spus că oamenii ar trebui „să învețe din exemplul Dianei”, întru-un interviu acordat BBC.

Ducele și ducesa de Sussex, care s-au întors recent în Marea Britanie, la șase ani după ce s-au retras din rolurile de membri activi ai familiei regale, au criticat în repetate rânduri presa.

Declarațiile vin după Earl Spencer a afirmat că regele Charles i-ar fi spus într-o convorbire telefonică, la câteva zile după moartea Dianei, că oamenii o vor uita „destul de curând”.

„Dacă te uiți la un articol din presa tabloidă despre Diana sau despre cuplul Harry și Meghan, știi, pot fi cu adevărat, cu adevărat neplăcute. Și cred că oamenii ar trebui să învețe din exemplul Dianei. Nu sunt aici să vorbesc în numele lui Harry și Meghan, dar pentru oricine este distrus în acest fel, zi de zi, trebuie să fie o influență extrem de nocivă în viața sa”, a spus el.

El a spus că a văzut „lacrimile de disperare” ale Dianei atunci când aceasta vorbea despre impactul relatărilor din presă asupra sa, adăugând că era „foarte, foarte sensibilă la critici”.

Earl Spencer a spus că sora sa, care s-a căsătorit cu prințul Charles, pe atunci, în 1981, „a fost realmente doborâtă de toate aceste critici”.

El a mai spus că are impresia că în presă există percepția că este „de partea lui Harry”, însă a insistat: „Sunt de partea fiilor surorii mele decedate, a amândurora, iar dacă oricare dintre ei ar avea nevoie de ceva, aș fi în egală măsură alături de ei.”

Prințesa Diana s-a aflat în permanență în atenția presei, până la moartea sa într-un accident de mașină, la Paris, pe 31 august 1997. Diana avea 36 de ani.

În discursul pe care l-a susținut la funeraliile ei, Earl Spencer a acuzat presa că se afla într-o „căutare permanentă… de a o doborî” și a spus că ziarele erau amenințate de „bunătatea ei autentică”.

„Spun adevărul”

Interviul acordat BBC de Earl Spencer a fost primul după ce Palatul Buckingham a emis un răspuns dur la afirmațiile sale despre regele Charles.

În declarație, Palatul a spus că regele este „conștient că durerea provocată de pierderea unei persoane apropiate poate afecta rațiunea, judecata și memoria în moduri pe care ceilalți nu le pot înțelege, chiar și la mulți ani după o astfel de pierdere”.

Earl Spencer, care a comentat declarația vineri, într-o primă relatare a BBC, a replicat: „Ei bine, este furios? Este furios sau este jenat?”

El a adăugat: „În toată viața mea, am avut doar două conversații telefonice cu prințul Charles.

„Eram extrem de atent la ceea ce spunea, iar acestea sunt exact cuvintele pe care le-a rostit și vă promit asta acum. Sincer, asta a spus”, a spus Earl Spencer.

Întrebat insistent dacă are dovezi care să susțină afirmația, el a spus că le-a povestit familiei și prietenilor, la acea vreme, ce i-ar fi spus Charles „pentru că era ceva atât de monstruos”.

Referindu-se la răspunsul Palatului, care i-a contestat versiunea, Earl Spencer a spus: „Au încercat cumva să o dilueze, nu-i așa? Au spus că amintirile pot varia. Spun adevărul”

Cartea lui Earl Spencer, Swan Song: Diana, My Sister, urmează să fie publicată săptămâna viitoare și este de așteptat să conțină critici dure la adresa familiei regale.

În alte fragmente publicate joi, el a susținut că regele „părea extrem de entuziasmat” când l-a sunat după moartea Dianei, afirmând că Charles suna ca „un câștigător la loterie”.