Frații Andrew și Tristan Tate, ironii la sediul DIICOT. „Iubesc să fiu aici, este un privilegiu să fiu invitat”

Frații Andrew și Tristan Tate au ajuns vineri dimineață, 3 iulie, la sediul DIICOT, unde au fost chemați de procurori în dosarul în care sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni grave, printre care viol și trafic de persoane.

Imaginile cu frații Tate la DIICOT au fost postate de protestatarul Marian Ceaușescu, pe pagina lui de Facebook, care a stat de vorbă cu cei doi.

„Am venit la sediul corupției”, a declarat Andrew Tate, întrebat de Marian Ceaușescu de ce a fost chemat la DIICOT.

„Iubesc să fiu aici, este un privilegiu să fiu invitat aici. Fiecare oraș are aceste cluburi exclusiviste unde este greu să fii invitat. Cineva mi-a spus, când am venit în România, că dacă nu ai un dosar penal, asta înseamnă că ești sărac sau nu ești important”, a adăugat ironic Tristan Tate, întrebat dacă îi place la DIICOT.

Andrew și Tristan Tate sunt în prezent liberi de restricţii preventive, după ce Tribunalul Bucureşti a decis, în aprilie 2026, revocarea măsurii controlului judiciar.

Fraţii Tate sunt în continuare inculpaţi şi cercetaţi în stare de libertate în dosarele instrumentate de DIICOT, inclusiv în cel mai recent, cel din 28 mai, când procurorii au anunţat extinderea urmăririi penale în cazul lui Andrew Tate pentru incitare la ură sau discriminare faţă de femei.