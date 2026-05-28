Un nou dosar pentru Andrew Tate. DIICOT îl acuză de incitare la ură

Unul dintre cei doi fraţi Tate, Andrew, în vârstă de 39 de ani, este cercetat în prezent de către procurorii DIICOT şi pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată. Potrivit procurorilor, britanicul în vârstă de 39 de ani ar fi incitat publicul, prin mai multe discursuri promovate în social media, în perioada 2021 – 2024, la ură şi discriminare împotriva femeilor, informează News.ro.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) informează, joi, că la data de 28 mai, în continuarea „activităţilor de urmărire penală” ce se desfăşoară în dosarul în care fraţii Andrew şi Tristan Tate sunt acuzaţi încă din august 2024 de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare a banilor, procurorii Structurii Centrale a DIICOT au dispus extinderea cercetărilor pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, precizează DIICOT.

Potrivit sursei citate, activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.

Primele acuzații ale DIICOT

În 21 august 2024, DIICOT anunţa că în Bucureşti şi în judeţul Ilfov au avut loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare a banilor. Surse apropiate anchetei afirmau că cei vizaţi atunci au fost fraţii Andrew şi Tristan Tate, informaţia fiind confirmată ulterior de reprezentanţii lor.

„DIICOT a efectuat în această dimineaţă, 21.08.2024, o descindere la reşedinţa fraţilor Tate, în cadrul unei percheziţii legate de un nou dosar. Deşi acuzaţiile din mandatul de percheziţie nu sunt încă pe deplin clarificate, acestea includ suspiciuni de trafic de persoane si spălare de bani. Echipa legală a fraţilor este prezentă pentru a se asigura că toate formalităţile se desfăşoară în mod corect. Informaţii suplimentare vor fi oferite pe parcursul zilei de astăzi”, era mesajul transmis de către reprezentanţii celor doi fraţi Tate.

În ziua următoare, procurorii DIICOT informau că cei doi fraţi britanici şi complicii lor ar fi recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice difuzate contra cost pe platforme de profil.

„Foloasele materiale astfel obţinute de inculpaţi din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 dolari americani şi 887.000 tokeni”, susţineau atunci anchetatorii de la combaterea criminalităţii organizate. Unul dintre fraţii Tate mai era suspectat că a avut în mod repetat relaţii intime cu o fată de 15 ani, victimă în dosar, dar şi că de pe urma unei tinere de 17 ani, cetăţean străin, care fusese exploatată, ar fi obţinut peste 1,5 milioane dolari americani, foloase „pe care inculpatul şi le-a însuşit integral”.

În urma percheziţiilor domiciliare din 21 august 2024 făcute de anchetatori au fost identificate şi ridicate sumele de aproximativ 26.000 euro, 81.000 lei, 5.800 GBP şi 6.400 USD, două ceasuri de lux, laptopuri, unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. A fost instituit sechestru asigurător asupra a 16 autoturisme şi o motocicletă, toate din categoria lux.

Frații Tate au scăpat de controlul judiciar

Tot atunci, Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce Tristan Tate a fost pus sub control judiciar.

Andrew Tate este, în prezent, liber de restricţii preventive, după ce Tribunalul Bucureşti a decis, în aprilie 2026, revocarea măsurii controlului judiciar atât în cazul lui, cât şi în cel al fratelui său, Tristan Tate. Fraţii Tate sunt în continuare inculpaţi şi cercetaţi în stare de libertate în dosarele instrumentate de DIICOT, inclusiv în cel mai recent, cel de joi, 28 mai, când procurorii au anunţat extinderea urmăririi penale în cazul lui Andrew Tate pentru incitare la ură sau discriminare faţă de femei.

Potrivit AFP, Tristan şi Andrew Tate au evitat, până în prezent, procesul cu privire la prima parte a cazului, la Bucureşti, în urma descoperirii unor vicii de procedură.

La sfârşitul lunii martie 2026, poliţia britanică a anunţat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzaţii ale unor femei cu privire la fapte de viol şi de agresiune sexuală care ar fi fost comise în 2014 şi 2015.