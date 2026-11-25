Fraţii Ion Balint (Nuţu Cămătaru) şi Vasile Balint (Sile Cămătaru) au fost reţinuţi miercuri seară de procurorii DIICOT, în dosarul în care sunt acuzaţi că au şantajat mai mulți cântăreți de manele celebri, printre care Florin Salam şi Tzancă Uraganu, cărora le cereau şi taxă de protecţie.

Conform unor surse judiciare, citate de Agerpres, în dosar au fost reţinuţi și alte persoane sau rude apropiate ale fraţilor Cămătaru, printre care Vasile Daniel Balint, zis Dani al lui Sile (fiul lui Sile); Mario Nuţu Balint (fiul lui Sile); Dan Emanuel Daniel, zis Manu Bombardierul (ginerele lui Nuţu); Cezar Petcu (ginerele lui Nuţu); Vladimir Florin Şpac, Radu Giovani Ţuţu, Ionescu Mohamed.

Surse din anchetă au mai precizat că procurorii nu au reuşit să dea de urma unui alt inculpat din dosar, Nedelcu Giani Laurenţiu, patronul clubului Ring Costineşti, care a reuşit să fugă.

Reţinerile vin după ce procurorii DIICOT şi poliţişti de la Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au efectuat miercuri dimineaţa 45 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova, Giurgiu, Braşov, Constanţa şi Mureş, într-o cauză având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, supunerea la muncă forţată sau obligatorie, şantaj, camătă şi proxenetism.

Vasile Balint (Sile Cămătaru), adus la DIICOT pentru audieri. FOTO: Inquam Photos / Alexandru Nechez

Victimele clanului Cămătaru

„Din actele de urmărire penală a reieşit că, începând cu anul 2025, pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, pe fondul unor interese financiare comune şi al legăturilor de rudenie dintre membri, s-au constituit şi au acţionat două grupuri infracţionale organizate, interdependente şi având membri comuni. Grupările de criminalitate organizată au urmărit obţinerea unor importante sume de bani prin preluarea controlului asupra activităţii profesionale a unor interpreţi de muzică lăutărească, cunoscuţi la nivel naţional, prin intimidare, constrângeri morale şi ameninţări cu acte de violenţă”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

„În acelaşi scop, membrii acestora solicitau aşa-numite ‘taxe de protecţie’, sub pretextul furnizării unor servicii de pază, şi obţineau venituri din exploatarea sexuală a mai multor victime, determinate să practice prostituţia pe teritoriul Germaniei şi Elveţiei. În ceea ce priveşte controlul asupra activităţii artiştilor, membrii grupurilor infracţionale au exercitat presiuni şi acţiuni de constrângere pentru a-i determina să accepte condiţiile impuse şi pentru a-i împiedica să colaboreze cu organizatori concurenţi. În acţiunile lor, suspecţii au valorificat autoritatea şi reputaţia unuia dintre lideri, cunoscut la nivel naţional pentru antecedentele sale infracţionale şi pentru mediatizarea unor fapte săvârşite cu violenţă. Teama generată de asocierea celorlalţi membri cu acesta era folosită ca mijloc de intimidare a artiştilor şi a persoanelor care intermediau contractarea acestora”, mai arată DIICOT.

Printre victime s-ar afla cântăreţi de manele şi lăutari – Florin Salam, Tzancă Uraganu, Luis Gabriel, Alex Botea, Biju, Cocoş de la Călăraşi şi Lele.

Procurorii spun că anumiţi suspecţi au fost plasaţi în proximitatea artiştilor pentru a le supraveghea activitatea, a menţine legătura cu aceştia şi a se asigura că dispoziţiile privind participarea la evenimentele organizate de grup erau respectate.

„Astfel, pe parcursul sezonului estival 2026, mai mulţi interpreţi de muzică lăutărească au fost constrânşi, prin ameninţări cu acte de violenţă, să nu participe la evenimente organizate de alte cluburi sau la un festival, întrucât acestea concurau cu activităţile desfăşurate în cluburile controlate de grupul infracţional. Totodată, în încercarea de a obţine monopolul asupra acestui segment de activitate, suspecţii au exercitat presiuni şi asupra unor persoane care intenţionau să intermedieze contractarea artiştilor.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, pentru obţinerea unor foloase patrimoniale injuste, suspecţii condiţionau participarea unor artişti la anumite spectacole de acceptarea obligaţiei de a presta gratuit în cadrul evenimentelor organizate în cluburile aflate sub controlul grupului infracţional. De asemenea, prin acte repetate de constrângere psihică, ameninţări cu violenţe şi intimidări, coordonatorii grupurilor au determinat una dintre persoanele vătămate să presteze servicii muzicale în beneficiul acestora, în condiţiile stabilite unilateral, fără a primi vreo remuneraţie sau în schimbul unor onorarii semnificativ mai mici decât cele practicate în mod obişnuit pentru prestaţii similare”, menţionează comunicatul DIICOT.

Totodată, din investigaţii a reieşit că unii dintre suspecți acordau bani cu camătă, iar cine nu plătea la timp era ameninţat cu acte de violenţă.

„Într-o astfel de situaţie, unul dintre suspecţi s-a deplasat la domiciliul unei victime pentru a o determina să îi dea în schimbul împrumutului un autoturism de lux, de o valoare mult mai mare faţă de suma împrumutată”, spun anchetatorii.