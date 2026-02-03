Dani Mocanu și fratele său, aflați în arest la domicliu în Italia, obțin o decizie favorabilă la ICCJ. Condamnarea va fi reanalizată

Imagini cu Dani Mocanu și fratele său după ce au fost prinși în Italia

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis în principiu, marți, o cale extraordinară de atac formulată de Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Mocanu, condamnați anul trecut la 4 ani, respectiv 7 ani de închisoare pentru tentativă la omor și tulburarea liniștii publice.

Frații Mocanu au atacat cu recurs în casație condamnarea dispusă pe 6 noiembrie 2025 de Curtea de Apel Brașov împotriva lor. Calea extraordinară de atac a fost exercitată și de cele două victime din dosar.

Prin acest demers, frații Mocanu încearcă să obțină anularea condamnării. Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac împotriva unei hotărâri judecătoreşti definitive, menite să obţină anularea acesteia pe motivul nerespectării unor norme procedurale.

Recursul în casație a fost înregistrat pe 13 ianuarie 2026 la ICCJ. Marți, instanța supremă a admis judecarea căii extraordinare de atac exercitate de Dani și Ionuț Mocanu, însă a respins demersul victimelor.

„Admite în principiu cererile de recurs în casaţie formulate de inculpaţii Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel împotriva deciziei penale nr. 737/AP din 06 noiembrie 2025 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Sec?ia penală, în dosarul nr. 5712/109/2022. Trimite cauza, în vederea judecării recursului în casaţie, Completului nr. 5. Stabileşte termen de judecată în şedinţă publică, la data de 17 martie 2026, cu citarea inculpaţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel şi a părţilor civile”, se arată în minuta publicată de ICCJ.

În cazul recursului în casație formulat de victimele fraților Mocanu, instanța supremă a considerat demersul ca fiind inadmisibil.

Dani Mocanu și fratele său Ionuț, se află în arest la domiciliu în Italia din 13 noiembrie, acolo unde au fost prinși după pronunțarea condamnării definitive de către Curtea de Apel Brașov. Procedura privind extrădarea celor doi se judecă la Curtea de Apel Napoli, instanță care de-a lungul anilor a dat decizii favorabile fugarilor celebri din România.

Pentru ce a primit Dani Mocanu patru ani de închisoare

Dani Mocanu a fost condamnat pentru tentativă de omor şi tulburarea ordinii și liniştii publice în urma unui scandal care a avut loc în august 2022 într-o benzinărie din municipiul Piteşti.

Scandalul a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, într-o benzinărie din Piteşti. Un apel la 112 a anunţat că mai multe persoane se bat, însă la sosirea echipajelor de poliţie toţi cei implicaţi în scandal plecaseră.

În urma altercației, un bărbat a ajuns la spital, cu lovituri grave la cap. În urma anchetei, s-a stabilit că frații Mocanu l-au lovit cu o rangă.

Problemele cu legea ale lui Dani Mocanu

Dani Mocanu a mai fost judecat într-un dosar de proxenetism și spălare de bani. El a primit inițial o pedeapsă de 6 ani și 5 luni de închisoare, dar a fost achitat în apel pentru că faptele s-au prescris.

În vara lui 2022, Dani Mocanu a fost reținut, după ce a fost ridicat de la domiciliu şi dus la audieri, în Mureş, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Asta după ce ar fi amenințat cu un cuțit un tânăr, într-un club din Târgu Mureș, iar filmarea a fost urcată pe TikTok.

În 2021, Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare într-un dosar în care era acuzat că a lansat un videoclip în care incita la ură împotriva femeilor. De asemenea, instanţa a obligat YouTube să înlăture videoclipul „Curwa” (Official Video) Hit 2019, precum şi toate videoclipurile conexe. După apel, a scăpat cu amendă penală.

El a mai intrat în atenția publicului și a legii după ce a filmat un videoclip cu un leu rănit. Atunci Poliția Argeș a anunțat că a deschis un dosar penal pentru rele tratamente şi cruzimi împotriva animalelor.