Frații Pavăl (Dedeman), investiții masive în cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia. Cifrele primului an

Praktiker Hellas, cel mai mare lanț de bricolaj din Grecia, preluat anul trecut de frații Pavăl, proprietarii Dedeman, a raportat acum vânzări în scădere și pierderi mai mari pentru 2025, relevă datele analizate de Profit.ro.

Noii proprietari s-au concentrat, în primul an, pe achiziția magazinelor închiriate anterior în leasing – investiții susținute prin infuzii de capital și vânzări de obligațiuni – iar recent a demarat procesul de rebranduire a celor 17 magazine grecești.

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