Frații Pavăl (Dedeman) pregătesc o nouă investiție

Compania Dedeman urmează să construiască un campus educațional la Bacău, informează Economica.

Potrivit sursei citate, compania a solicitat luna trecută acordul de mediu pentru construcția unui campus educațional format dintr-o școală înaltă de două etaje, dar și un internat de șase etaje.

Dezvoltarea mai include și o sală, un teren de sport, un teren de joacă și spații verzi.

Familia Pavăl deține, potrivit Forbes, o avere de aproape 4.000.000.000 de dolari. În acest an, familia Pavăl a cumpărat rețeaua Carrefour România.