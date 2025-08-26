Frații Poștoacă, fondatorii Nordis, scapă definitiv de controlul judiciar. Inculpații din ancheta DIICOT nu mai au nicio măsură preventivă

Curtea de Apel București a decis luni, 25 august, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fraților Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Adrian Poștoacă și Florin Alexandru Poștoacă. Aceeași instanță a decis săptămâna trecută revocarea controlului judiciar și în cazul lui Vladimir Ciorbă. La începutul lunii august, procurorul de caz prelungise controlul judiciar față de cei patru inculpați până în luna octombrie. Decizia Curții de Apel București este definitivă. Aceeași instanță a ridicat, pe 19 august, sechestrele instituite de DIICOT în dosar, evaluate la 15 milioane de euro.

Frații Poștoacă au contestat ordonanța procurorului DIICOT prin care s-a extins controlul judiciar cu încă trei luni, iar plângerile lor au fost admise luni de Curtea de Apel București (CAB), astfel că, asemenea lui Vladimir Ciorbă, aceștia scapă de orice restricție.

”Admite plângerile formulate de către inculpaţii Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian împotriva ordonanţelor nr. 1854/D/P/2022 din data de 11.08.2025 ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, prin care s-a dispus prelungirea măsurilor controlului judiciar faţă de aceştia, începând cu data de 13.08.2025 până la data de 11.10.2025 inclusiv. Revocă măsurile controlului judiciar dispuse faţă de inculpaţii Poștoacă Gheorghe Emanuel și Poștoacă Nicolae Cristian, prin încheierea nr. 107/14.02.2025 pronunţată de judecătorii de drepturi şi libertăţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia Penală, în dosarul nr. 652/2/202”, se arată în soluția pe scurt a instanței.

O decizie similară a fost luată luni și în cazul celui de-al treilea frate Poștoacă, a cărui contestație a fost judecată într-un dosar separat.

Fără nicio măsură după șase luni de control judiciar

Emanuel Gheorghe Poștoacă, Cristian Nicolae Poștoacă și Alexandru Florin Poștoacă au fost reţinuţi pe 5 februarie 2025. InițiaL, CAB a decis arestarea lor preventivă, însă după două săptămâni Instanța Supremă a decis înlocuirea măsurii cu controlul judiciar. Fost agent Imobiliar, Emanuel Poștoacă este fondatorul Nordis Group, fiind acţionar principal, alături de Vladimir Ciorbă. Ceilalți doi frați au deținut diverse funcții în cadrul grupului.



Gruparea Nordis este anchetată de de DIICOT pentru mai multe infracțiuni, printre care constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, înșelăciune.

Ancheta vizează o presupusă schemă infracțională prin care Grupul Nordis ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (195 de milioane de euro) de la clienți pentru apartamente de lux, fără a le livra.

Membrii grupării sunt acuzați de procurori de „săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.

Lux întreținut cu banii păgubiților

În referatul de arestare, procurorii DIICOT susţineau că membrii reţelei Nordis au folosit sume din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei.

Procurorii acuză că liderii grupării Nordis s-au lansat în cheltuieli de lux, achitând de exemplu 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre diverse destinaţii de vacanţă, din ţară şi străinătate. Printre aceste zboruri se regăsesc călătoriile spre Nisa și Madrid, când la bordul avioanelor private închiriate se aflau fostul premier Marcel Ciolacu și alți lideri ai PSD, precum Sorin Grindeanu.

”Cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis”, explicau procurorii în referatul de arestare.

Sechestrele de aproape 15 milioane de euro, revocate de judecător

Anterior revocării măsurii controlului judiciar în cazul liderilor Nordis, Curtea de Apel București a decis pe 19 august ridicarea sechestrelor instituite de procurorul de caz asupra împotriva bunurilor mobile și imobile deținute de a aceștia. Ca și în cazul măsurii controlului judiciar, DIICOT prelungise măsura instituirii sechestrului. Judecătoarea Florina Rizescu de la CAB a decis ridicarea sechestrului, motivând că procurorul de caz nu a respectat termenul în care putea dispune prelungirea măsurii.

Într-o comunicat oficial, dat publicității luni seara, Emanuel Poștoacă solicită DIICOT să nu instituie alt sechestru asupra bunurilor Nordis. Compania se află în prezent în insolvență.

„Solicitam DIICOT, prin procurorul de caz, să nu instituie noi măsuri asigurătorii asupra bunurilor imobiliare ale societății. Sperăm să se înțeleagă, măcar la acest moment, că orice sechestru va bloca societatea să își desfășoare în mod normal activitatea conform Legii 85 / 2014 – Legea insolvenței și a tuturor garanțiilor din cadrul acestei proceduri, tocmai în contra intereselor creditorilor pentru care, declarativ, sunt luate aceste măsuri”, se menționează în comunicatul transmis luni de Emanuel Poștoacă, citat de Financial intelligence.

Fondatorul Nordis afirmă că ”acuzația penală nu trebuie să împiedice activitățile curente pentru că insolvența permite, într-un cadru absolut reglementat și absolut sigur, să se poată finaliza construcțiile imobiliare începute și aflate într-un stadiu avansat de finalizare, astfel încât să poată semna toate contractele de vânzare, care în prezent sunt doar ante-contracte”.

Neagă orice implicare politică

În comunicatul dat luni publicității, fondatorul Nordis neagă orice implicare a companiei în sfera politică, invocând că nu își dorește nicio alăturare cu astfel de subiecte.

”Societatea Nordis nu a plătit, sponsorizat sau sub nicio formă de cadou nicio persoană politică sau formațiune politică, niciodată în existența ei si nici nu a beneficiat niciodata de nicio forma de protectie de niciun fel. În cazul în care, în cursul perchezițiilor și audierilor s-ar fi descoperit acest lucru, suntem conștienți cu toții că ar fi apărut în presă, “pe surse” diverse informații, însă ele nu au apărut și nici nu au cum să apară. Nordis nu susține și nu a susținut nicio persoană politică sau formațiune politică”, se mai afirmă în comunicatul transmis de liderul Nordis.

Laura Vicol a recunoscut că a zburat cu avionul privat împreună cu Marcel Ciolacu

Laura Vicol, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, a recunoscut în luna ianuarie că a zburat alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu avionul privat. „De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a afirmat ea, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D.

„De câte ori ați zburat cu șeful Marcel Ciolacu în avioane private?”, a fost întrebată Vicol.

„De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a răspuns Laura Vicol.

Premierul Marcel Ciolacu a publicat pe 25 decembrie pe TikTok un videoclip în care prezintă presupusele facturi pentru zborurile efectuate cu un avion privat închiriat de firma Nordis. El a susținut că documentele dovedesc că și-a plătit din banii săi aceste zboruri.