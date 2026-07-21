Fratii Tate au așteptat o salvare de la Trump, din arest, la Miami. Președintele SUA a decis dacă va permite sau nu extrădarea lor

Președintele american Donald Trump nu va interveni pentru a bloca extrădarea fraților Tate în Marea Britanie, în ciuda presiunilor din cercul său, după ce aceștia au fost arestați la Miami în baza unor noi acuzații de infracțiuni sexuale, potrivit The Telegraph.

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți sâmbătă la Miami, la solicitarea autorităților britanice, care au anunțat noi acuzații împotriva lor, de viol, agresiune și trafic de persoane în scopul exploatării sexuale.

Casa Albă nu se va implica în acest caz și va permite extrădarea lor în Marea Britanie, conform declarațiilor făcute de un oficial american pentru The Telegraph.

Potrivit publicației britanice, frații Tate au contactat persoane din jurul lui Trump și s-au folosit de relația lor cu oficiali ai administrației americane pentru a-și pleda presupusa nevinovăție. Cei doi sugerează de multă vreme că au prieteni suspuși.

Andrew Tate susținea că este „foarte apropiat de familia Trump”

Când au fost arestați prima oară în Florida, anul trecut, după o perioadă petrecută în arest preventiv în România, Andrew Tate sugera într-o serie de mesaje text scurse în presă că el și fratele său au fost ajutați de administrația Trump să plece din România. La acea vreme, când a fost întrebat despre subiect, președintele american a spus că nu știe „nimic despre acest lucru”.

„Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc foarte bine”, declara Andrew Tate în martie 2025, după ce a ajuns în SUA din România.

O sursă apropiată lui Paolo Zampolli, fostul scout de modele și cel care i-a prezentat-o președintelui Trump pe Melania, susține că liderul american și Andrew Tate au vorbit „cam 15 minute” la o petrecere de vară din 15 iulie, la care frații Tate fuseseră invitați de Zampolli.

Unii dintre susținătorii lui Trump sunt nemulțumiți

Arestarea fraților Tate a produs indignare printre susținătorii președintelui, care sunt nemulțumiți că autoritățile nu iau, în schimb, măsuri împotriva inamicilor lui Trump sau a celor asociați cu dosarele Epstein.

Un oficial american apropiat discuțiilor despre caz a declarat pentru The Telegraph că până și Casa Albă a fost luată prin surprindere de decizia Departamentului de Justiție de a pune în aplicare mandatul britanic de arestare.

„Sentimentul este că nu i-am arestat pe democrații care au furat alegerile, sau oameni asociați cu Epstein, însă vom preda cetățeni americani către Regatul Unit”, a spus oficialul.

„Rubio nu știa despre acest lucru, Trump nu știa despre acest lucru, iar Todd Blanche nu știa despre acest lucru. L-am văzut pe Trump vizat de mascarade de rechizitorii – poziția noastră este că, dacă aveți dovezi, arătați-ni-le”, a mai declarat acesta.

Despre situația fraților Tate a vorbit astăzi și Ministerul Justiției din România, unde cei doi sunt în continuare cercetați penal pentru multiple acuzații, de la trafic de minori și până la trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor.