Precizările ministerului Justiției, după arestarea fraților Tate în SUA: „Nu există niciun fel de proceduri” în competența instituției

Ministerul Justiției a transmis marți că, în acest moment, nu există la nivelul instituției nicio procedură legată de Andrew și Tristan Tate, după ce cei doi frați au fost arestați pe teritoriul Statelor Unite.

„Potrivit cadrului legal aplicabil, la acest moment, la nivelul Ministerului Justiției, nu există niciun fel de proceduri care să intre în competența de soluționare a ministerului”, a transmis instituția într-un comunicat de presă.

Ministerul precizează însă că situația se poate schimba dacă va primi o solicitare oficială din partea unei instanțe sau a unei autorități competente din România sau din străinătate.

„În ipoteza în care Ministerul Justiției va primi din partea oricărei instanțe sau autorități competente, române sau străine, orice solicitare de cooperare judiciară în legătură cu dosarele ce vizează frații Tate, vom da curs tuturor procedurilor necesare din sfera competențelor noastre”, se arată în comunicat.

Instituția mai spune că este deschisă cooperării judiciare „în ceea ce privește procedurile penale aflate în curs de desfășurare pe rolul autorităților judiciare, indiferent de jurisdicția în care acestea sunt instrumentate”.

Frații Tate, liberi după ce justiția din România le anulase restricția de călătorie, au fost arestați în Miami

Andrew și Tristan Tate au fost arestați sâmbătă în Miami de autoritățile federale americane, după ce procurorii britanici au anunțat că formulează noi acuzații de viol și trafic de persoane împotriva lor. Marea Britanie solicită extrădarea celor doi pentru a fi judecați.

Frații Tate au multiple capete de cercetare penală și în România, de asemenea legate de infracțiuni sexuale.

Permisiunea acordată lor de către justiția din România de a părăsi țara, deși sunt cercetați pentru fapte grave, a fost una dintre cele mai controversate decizii din ultimii ani.

Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie (CPS) a declarat că Andrew Tate este pus sub acuzare pentru încă șapte fapte de viol, precum și de alte infracțiuni, printre care traficul sexual și pornografia infantilă.

Tristan Tate este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală, două infracțiuni de viol și trei infracțiuni de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Faptele incriminate au avut loc între iulie 2010 și august 2017. Frații Tate au negat anterior orice faptă ilegală.

În mai 2025, procurorii confirmaseră au confirmat o listă de 21 de acuzații cu care Andrew Tate și Tristan Tate se vor confrunta în cele din urmă în Marea Britanie.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzațiile vizează trei victime. Tristan Tate se confruntă cu 11 capete de acuzare, inclusiv viol, vătămare corporală și trafic de persoane, acuzațiile vizând o victimă. Cei doi frați au negat toate acuzațiile.

Acuzațiile din România

În România, frații Tate sunt în continuare cercetați penal.

Cei doi sunt acuzaţi de trafic de minori, relaţii sexuale cu un minor şi spălare de bani. De asemenea, sunt acuzaţi de trafic de persoane şi grup infracțional organizat pentru exploatarea sexuală a femeilor.

În noiembrie 2024, instanța a trimis dosarul de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional înapoi la procurori.

Frații Tate au fost reținuți în decembrie 2022, au stat apoi în arest preventiv și în arest la domiciliu, iar ulterior sub control judiciar.

Au ajuns liberi de restricții, după ce în aprilie 2026 Tribunalul București le-a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar.

La începutul lunii iulie 2026, procurorii DIICOT au anunțat că au extins cercetările în privința fraților Tate. Față de acuzațiile de trafic de persoane și viol de la finalul anului 2024, procurorii au adăugat alte infracțiuni pe listă.