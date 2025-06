Fraudă online în numele gigantului eMag: iPhone 15 Pro la 49 de lei. Ce spune compania 

O utilizatoare de Facebook, care povestește că a fost angajată a eMag timp de cinci ani, își îndeamnă urmăritorii de pe rețeaua de socializare să obțină un iPhone 15 Pro, accesând un link din comentarii, cu doar 49 de lei, scrie cineva în comentariile postării. Iphone 15 este penultima generație de telefon al Apple și costă, pe eMag, 5.149,99 de lei. Într-un răspuns pentru HotNews, eMag confirmă că este o fraudă.



Contul de Facebook care a postat frauda pare a fi unul fals, având puține postări și fotografii pe profil și toate fiind postate în aceeași zi: 27 mai. De la finalul lui mai, contul nu a mai avut activitate pe profil, până marți, când a postat promovarea cumpărării produsului de pe eMag.

„Am lucrat la eMAG timp de 5 ani, iar săptămâna trecută am fost concediată doar pentru că am refuzat să vin la muncă în ziua mea liberă. M-am săturat! Conducerea ne-a rugat să nu spunem nimănui despre asta, dar după felul în care s-au purtat cu mine… nu-mi mai pasă! Nu au vrut ca cineva să afle că la eMAG există o modalitate de a obține un iPhone 15 Pro doar răspunzând la câteva întrebări simple. După aceea, plătești o sumă foarte mică – și îl trimit cadou”, scrie utilizatoarea.



Postarea are, la momentul publicării știrii, peste 590 de reacții și 38 de comentarii de la conturi cu nume românești. Ei scriu că au comandat iPhone-ul din linkul lăsat în comentarii și pun fotografii cu acesta.

Postarea cu frauda în numele eMag / Foto: Facebook Postarea cu frauda în numele eMag / Foto: Facebook Postarea cu frauda în numele eMag / Foto: Facebook Postarea cu frauda în numele eMag / Foto: Facebook

eMag: „Este o schemă frauduloasă în care eMag este utilizat neautorizat”

„Este vorba despre o schemă frauduloasă în care numele companiei eMAG este utilizat neautorizat. Echipele noastre acționează prompt, raportând către Facebook fiecare astfel de caz pentru eliminarea conținutului fraudulos. Recomandăm utilizatorilor să verifice cu atenție sursa oricărui link înainte de a-l accesa pentru protecția lor. De asemenea, este necesar să consulte întotdeauna regulamentele oficiale ale campaniilor publicate pe site-ul oficial eMAG și, în eventualitatea identificării unor mesaje sau conținuturi suspecte, să le raporteze imediat”, au declarat reprezentanții companiei, într-un răspuns pentru HotNews.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al DNSC, Mihai Rotariu, a explicat că eMag este frecvent folosit în astfel de fraude.

„Retailerii online sunt de obicei în topul identităților vizuale copiate de atacatori, iar eMAG este folosit frecvent pentru că este un brand recunoscut la nivel național. De multe ori, astfel de tentative de fraudă de tip phishing sunt propagate prin intermediul platformelor de social media, pentru simplul fapt că este mai puțin costisitor.

Atacatorii pot compromite un cont de utilizator sau o pagină care are deja o audiență bogată și a construit un anumit nivel de încredere pentru urmăritori, ori chiar lansa conturi noi prin care promovează concursuri, campanii false cu premii sau vouchere de cumpărături”, a declarat Mihai Rotariu.

De asemenea, el a recomandat persoanelor care se lovesc de astfel de tentative de fraudă pe internet să verifice cu atenție numele site-ului promovat, în special atunci când sunt cerute date personale, și să le raporteze la autorități.

O fraudă de tip asemănător a circulat pe Facebook și luni, în numele brandului de cosmetice Notino. O postare „sponsored” pe Facebook a unei pagini create în aceeași zi îndeamnă urmăritorii să intre pe un link și să comande „cutia misterioasă”cu produse în valoare de sute de lei, cu doar 15,50 lei.