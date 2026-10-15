Expresia „partidul escrocilor și hoților” a fost utilizată pe scară largă de toate forțele și persoanele din opoziție cu referire la partidul lui Vladimir Putin.

Tribunalul raional Sverdlovsk din Kostroma l-a amendat pe activistul și fostul candidat al partidului „Iabloko” la Duma de Stat, Andrei Tarasov, cu o mie de ruble pentru „afișarea unor simboluri extremiste”, relatează RusNews.

Acuzația a avut la bază o fotografie în care Tarasov purta un tricou cu sloganul „Sunt împotriva partidului escrocilor și hoților” și un desen reprezentând un bărbat care lovește cu piciorul un urs.

Un expert mandatat de Ministerul Afacerilor Interne a justificat calificarea inscripției drept „extremistă”, invocând faptul că politicianul Aleksei Navalnîi ar fi autorul acesteia, scrie The Moscow Times.

Concluzia expertului a subliniat că sloganul „delegitimează partidul de la putere în ochii alegătorilor” și „servește la asocierea acestuia cu opoziția”.

Un termen folosit pentru prima dată de Boris Nemțov

Procesul împotriva lui Tarasov a fost deschis în urma unei plângeri depuse de Serghei Șpotin, un reprezentant al Partidului Comunist care a candidat la alegerile pentru funcția de guvernator al regiunii Kostroma din 2025. Comunistul și-a exprimat indignarea față de faptul că colegii săi de partid erau „târâți prin instanțe”, în timp ce „acest nou liberal scapă basma curată cu absolut orice”.

Partidul „Rusia Unită” a fost frecvent numit „partidul escrocilor și hoților” în discursul opoziției.

Acest termen a fost folosit pentru prima dată de politicianul Boris Nemțov la Radio Liberty în 2010, cu refrrie la partidul aflat atunci la putere.

Popularizat de Navalnîi

Ulterior, a fost popularizat de Navalnîi pe blogul său de pe LiveJournal. În timpul campaniei electorale pentru Duma de Stat din 2011, expresia „partidul escrocilor și hoților” a fost utilizată pe scară largă de toate forțele și persoanele din opoziție.

Afișe, steaguri și autocolante cu mesajul „Jos cu partidul escrocilor și hoților” au fost distribuite pe scară largă în timpul protestelor de masă din 2011–2012, care au început pe fondul intenției lui Vladimir Putin de a reveni la președinție.

Un sondaj realizat de Centrul Levada în iunie 2012 a arătat că 42% dintre respondenți erau de acord cu descrierea partidului „Rusia Unită” ca fiind un „partid al escrocilor și hoților”.