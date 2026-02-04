Frig record într-o țară în care nu a mai nins din anul 1900

Înainte de actualul val de frig, Cuba a fost afectată de inundații la sfârșitul lunii ianuarie 2026, inclusiv în capitala Havana, FOTO: Adalberto Roque / AFP / Profimedia Images

Cuba a înregistrat în zorii zilei de marți valoarea termică de 0°C în provincia Matanzas, învecinată cu Havana, ceea ce reprezintă cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată pe această insulă din Marea Caraibilor în care nu a mai nins din 1900, a anunțat institutul său de meteorologie, citat de AFP și Agerpres.

Stația meteorologică Indio Hatuey „a înregistrat o valoare de 0 grade Celsius, atingând pentru prima dată punctul de îngheț pe teritoriul cubanez și reprezentând un nou record național” de temperatură minimală, a transmis institutul INSMET pe pagina sa de Facebook.

Precedentul record, care era de 0,6°C, fusese înregistrat în 1996 în provincia Mayabeque, care se învecinează cu Matanzas.

Centrul meteorologic din provincia Matanzas a confirmat prezența înghețului la nivelul culturilor din zona stației ‘Indio Hatuey’, un fenomen puțin întâlnit pe o insulă cu climă tropicală.

Cuba dispune de înregistrări meteorologice încă de la jumătatea secolului al XV-lea, însă cele mai fiabile dintre ele datează din a doua jumătate a secolului trecut. Singurul loc din Cuba unde a fost înregistrată oficial ninsoare, ultima având loc în februarie 1900, este piscul Pico Turquino, cel mai înalt punct de pe insulă.

Cum se explică frigul neobișnuit din Cuba

Potrivit INSMET, scăderea neobișnuită a temperaturilor în Cuba se explică prin sosirea în regiune a unui front rece foarte intens ce provine din America de Nord, care a adus cu sine o masă de aer polar spre zona Mării Caraibilor.

Combinația dintre cerul senin, aerul uscat și vânturile slabe în timpul nopții a favorizat o răcire rapidă, făcând ca temperaturile să scadă până la niveluri neobișnuite pe o insulă obișnuită cu căldura pe aproape întreaga durată a anului.

O parte din Statele Unite se confruntă în această perioadă cu un ger intens după trecerea unei masive furtuni de iarnă, care a făcut zeci de morți, a lăsat fără electricitate sute de mii de persoane și a semănat haos în traficul aerian.

În Florida, un stat american cunoscut pentru plajele sale și căldura sa, situat la o distanță de aproximativ 150 de kilometri de Cuba, aceste condiții meteorologice au provocat și un fenomen curios: căderea iguanelor din copaci, amorțite din cauza frigului.