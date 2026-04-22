Fritz, declarație cu tâlc despre o colaborare cu parlamentarii AUR. „Suntem oricând deschiși”

Liderul USR, Dominic Fritz, a anunțat că i-a transmis președintelui Nicușor Dan, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa îl susține în continuare pe premierul Ilie Bolojan. Întrebat despre o colaborare cu parlamentarii AUR, Fritz a răspuns că USR este deschis discuțiilor cu aleșii din partidul lui George Simion, însă a exclus „o negociere formală” cu formațiunea.

Discuția cu Nicușor Dan a fost una „lungă și extrem de sinceră, deschisă”, a afirmat liderul USR, Dominic Fritz, în primele declarații după întâlnirea cu șeful statului.

„L-am asigurat (pe președinte) că îl susținem pe premierul Ilie Bolojan și am spus că o să continuăm prezența noastră în acest guvern, tocmai pentru că suntem îngrijorați de pierderea celor 10 miliarde de euro din PNRR, de pierderea celor 16 miliarde de euro din Programul SAFE. Și suntem îngrijorați că reformele pe care le-a început acest guvern – curățenia, dreptatea pe care a început să le facă acest guvern, corectarea politicilor deficitare, care i-au costat mult pe români – ca aceste reforme să fie acum șterse cu buretele”, a spus liderul USR, în declarația de presă susținută la Palatul Cotroceni.

El a menționat că nu există „o cale ușoară” de ieșire din criza „în care ne-a aruncat” PSD.

„I-am exprimat președintelui așteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate față de această țară, să nu blocheze programele SAFE, să nu blocheze PNRR și să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern și în care nu va mai face parte din acest guvern. Și am înțeles că acest moment va fi mâine și ne așteptăm ca PSD să își retragă rapid oamenii care au fost puși în funcție pe cale politică”, a precizat Dominic Fritz.

Potrivit acestuia, USR este dispus să facă parte dintr-un guvern minoritar, dar în această situație PSD va continua să fie responsabil pentru ce se va întâmpla cu guvernarea țării, după o posibilă cădere a Executivului.

„Am reiterat președintelui faptul că un PSD care șantajează constant cu o majoritate paralelă, cu partidul extremist AUR – dacă merge atât de departe, să voteze o moțiune de cenzură împotriva Guvernului – nu va mai putea să fie un partener pentru noi”, a spus Fritz.

„Suntem oricând deschiși pentru o discuție”

Liderul USR a adăugat că, în urmă plecării PSD de la guvernare, vor urma discuții cu parlamentarii neafiliați sau cu cei din „partide mai mici, care își doresc să arate o responsabilitate” față de țară.

„USR vede realitatea politică în aceste zile. Cel mai important este să nu pierdem banii, să putem continua reformele și să protejăm prosperitatea românilor. Și bineînțeles că pentru asta trebuie să vedem realitățile în ochi și nu putem să trăim într-o realitate paralelă. Și tocmai de aceea, bineînțeles că suntem și noi forțați acum să purtăm discuții cu toți cei care au fost aleși, tot de români”, a mai afirmat el.

Întrebat de reporteri despre o colaborare cu parlamentarii AUR, Fritz a precizat că USR este deschis discuțiilor, însă exclude „o negociere formală” cu formațiunea condusă de George Simion.

„Eu nu exclud că există parlamentari care momentan se regăsesc la AUR, care sunt și ei îngrijorați de situația actuală și, bineînțeles, suntem oricând deschiși pentru o discuție. Ce excludem este o negociere formală cu partidul AUR”, a declarat Dominic Fritz.

În ceea ce priveşte posibilitatea unui premier tehnocrat, liderul USR a spus: „Nu am discutat deloc această variantă”.

Fritz a adăugat că, dacă PSD va participa la răsturnarea Guvernului prin moţiune de cenzură, atunci social-democraţii vor trebui să spună „cine cred ei că ar trebui să asigure guvernarea României” după votarea moțiunii.

„Rămânem ferm alături de toţi românii care urmăresc această criză în aceste zile şi suntem încurajaţi de faptul că sunt foarte mulţi români care ne transmit pe toate canalele posibile să continuăm lupta noastră pentru o Românie mai modernă, mai prosperă, mai curată şi să continuăm calea reformelor”, a conchis Dominic Fritz.

Delegația USR la consultările cu președintele Nicușor Dan a fost formată din președintele Dominic Fritz, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruță, lidera deputaților USR, Diana Stoica, și șefa USR Cluj, Oana Murariu, secretar al Camerei Deputaților.