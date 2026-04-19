Fritz, mesaj dur către PSD, înainte să decidă dacă mai guvernează cu Bolojan: „Sperați să profitați de haos. Să fie totul ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”

Președintele USR, Dominic Fritz, a acuzat duminică Partidul Social Democrat că pregătește „o criză politică” pentru a reveni la putere, cu o zi înainte ca Partidul Social Democrat să decidă dacă îi retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

„Acum vreți să schimbați premierul cu un an înainte de termenul agreat. De ce? Cu siguranță nu pentru români”, a scris Fritz, într-o postare pe Facebook.

„Pretindeți că plecați din guvern ca să apărați oamenii săraci. Prin declanșarea unei crize politice, veți sărăci țara și mai tare. Pierdem 10 miliarde de euro din PNRR. Deficitul și dobânzile vor exploda. Totul se va scumpi. Locurile de muncă vor dispărea. Faceți jocuri de putere pe spinarea oamenilor pe care spuneți că-i protejați. Ce ipocrizie cruntă”, a continuat Fritz.

Fritz a acuzat social-democrații că speră să profite de haos pentru a reveni la „butoane”.

„Sperați să profitați de haos. Să declanșați criza politică, să vă întoarceți la butoane nestingheriți și să fie totul ca înainte, ca pe vremea lui Ciucă și Ciolacu”, a scris Fritz.

„USR va apăra cu toate puterile această guvernare care a început să reformeze statul și să oprească robinetele”, a mai spus liderul USR.

PSD votează luni dacă mai guvernează cu Bolojan

Partidul Social Democrat a anunțat că va decide luni, prin vot, dacă își menține sau nu sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, amplu popularizată pe Facebook, va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 17:00.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan. În acest scenariu, PSD va aștepta până joi, când are loc ședință de Guvern, demisia lui Bolojan. Acesta a anunțat însă că nu va face acest pas.

Ședințe în paralel la PNL și USR

În contextul consultării anunțate în PSD, PNL și USR au decis să organizeze tot luni ședințe în „coordonare”. Ședința PNL va avea loc de la ora 18, în Modrogan, iar cea a USR se va desfășura la 18:30, la Vila Lac, conform surselor HotNews.

Cele două partide au decis încă de acum trei săptămâni că nu vor mai face o alianță guvernamentală cu PSD în cazul în care social-democrații declanșează o criză politică.

În caz contrar, social-democrați iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat, pentru a-l forța pe premier să ceară un vot de încredere în Parlament.