Liderul USR, Dominic Fritz, critică PSD și AUR că au votat înființarea unei comisii de anchetă în Legislativ privind utilizarea resurselor SPP de către fostul premier Ilie Bolojan, acuzându-le că nu se mobilizează și pentru a exercita un control parlamentar real asupra serviciilor secrete.

„Coaliția de guvernare PSD-AUR a găsit rapid 70 de voturi în Parlament să înființeze o comisie de anchetă care să scormonească prin drumurile făcute de SPP weekendul trecut la Bihor. Când subiectul poate fi folosit ca armă politică împotriva cuiva, mobilizarea nu mai este o problemă”, a scris Fritz marți, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Președintele USR spune că, de 13 ani, directorul SRI „nu a mai venit” în Parlament să răspundă la întrebări, iar de cinci ani rapoartele anuale ale SRI nu au mai fost dezbătute în plenul Legislativului.

„USR cere aceeași mobilizare de ani de zile pentru un control civil parlamentar real asupra serviciilor de informații”, a adăugat el.

„Nu nunta fiicei lui Bolojan e problema (Casă de piatră!), ci faptul că România cheltuie peste 1,5 miliarde de euro anual pe servicii secrete, fără ca ele să dea socoteală nimănui. Câinele de pază al democrației noastre a rămas fără lanț”, a continuat Fritz.

Conform acestuia, PSD „tace mâlc, probabil pentru că au prea multe schelete în dulap”.

„Iar AUR e anti-sistem cam cum o pisică de stradă e periculoasă: sâsâie și zgârie pe toată lumea, dar toarce în poala celui care îi umple castronul”, a mai susținut Dominic Fritz.

Comisie de anchetă pentru folosirea SPP la nunta fiicei lui Bolojan

Solicitarea de înființare a comisiei de anchetă parlamentară pentru folosirea SPP la transportul invitaților de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan a adunat 70 de semnături de la PSD, AUR și SOS și a fost depusă în Parlament, a anunțat pentru HotNews inițiatorul, deputatul neafiliat Dumitru Coarnă.

Dintre cele 70 de semnături strânse, aproximativ 40 sunt de la PSD, 20 de la AUR, iar restul de la SOS și parlamentari neafiliați, potrivit inițiatorului.

Proiectul pentru înființarea comisiei de anchetă privind felul în care au fost folosite mașinile SPP la nunta fiicei lui Ilie Bolojan trebuie discutat mai întâi de liderii grupurilor parlamentare în Biroul Permanent al Camerei Deputaților. După verificări, proiectul ajunge pe ordinea de zi a plenului pentru dezbatere și vot. Abia apoi comisia de anchetă își poate începe activitatea.

Demersul a venit la două zile după ce Gândul a scris că o mașină a Serviciului de Protecție și Pază din echipa fostului premier a fost folosită pentru transportarea unor invitați la nunta fiicei lui Ilie Bolojan din weekend.

Inițiatorul demersului, Dumitru Coarnă, a explicat, într-o discuție cu HotNews, motivul pentru care a depus cererea de înființare a comisiei de anchetă. „Domnul fost premier a folosit mașina SPP pentru a transporta persoane la un eveniment privat, respectiv socrii, mirii și alte persoane care au participat la acel eveniment. Atunci, am simțit nevoia să facem această comisie, pentru a stabili dacă a fost legal sau nu și pentru a dispune măsurile care se impun. Nu cred că este vorba despre un prejudiciu mare, ci despre morală, despre modul în care ne raportăm la stat și la bunurile statului în calitățile oficiale pe care le ocupăm”, a explicat parlamentarul neafiliat, președinte al partidului JUST.

Coarnă speră ca dezbaterea proiectului să aibă loc chiar săptămâna aceasta.

Imaginile publicate de Gândul de la evenimentul privat al familiei Bolojan îi arată pe antreprenoarea Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului Musette, și pe soțul acesteia, Gabriel Traian, fiind preluați de la Aeroportul Oradea cu un Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan.

Conform legii privind organizarea SPP, transportul altor persoane fără prezența demnitarului nu este permis decât în condiții speciale, în situații de urgență sau de pericol ridicat.