Frontul anti-rus al Ucrainei din Africa. Kievul este bănuit că sprijină grupări rebele împotriva guvernelor susținute de Moscova

Până „în nisipurile fierbinţi ale deşertului” şi „prin orice mijloace”, Ucraina a promis în acest mod că va vâna Rusia peste tot, chiar şi în regiunea africană Sahel, unde Kievul oferă un sprijin neoficial, dar tot mai documentat, grupărilor rebele din Mali, Niger şi Burkina Faso, ţări conduse de junte care au întors spatele Franţei şi s-au aliat cu Rusia, informează AFP, preluată de Agerpres.

Guvernele acestor trei ţări africane, susţinute de gruparea paramilitară rusă Afrika Corps coordonată de Ministerul rus al Apărării, au rupt relaţiile diplomatice cu Ucraina, pe care o acuză că furnizează arme Frontului de Eliberare din Azawad (FLA), o grupare armată separatistă a tuaregilor aliată cu jihadişti din Sahel afiliaţi grupării Al-Qaida, respectiv Grupul pentru Sprijinirea Islamului şi a Musulmanilor (JNIM).

Mali acuză Kievul că sprijină „grupări teroriste”

În Africa şi Sahel, Ucraina „oferă sprijin clar şi asumat grupărilor teroriste şi altor grupări mafiote pentru a aduce atingere integrităţii teritoriale a ţării noastre”, a declarat ministrul de externe din Mali, Abdoulaye Diop, la Adunarea Generală a ONU în septembrie.

La rândul său, premierul Nigerului, Ali Mahamane Lamine Zeine, a acuzat Franţa şi Ucraina că susţin grupări rebele în nord-estul ţării sale. La sfârşitul lunii august a avut loc în Niger o tentativă de lovitură de stat, despre care junta care conduce această ţară a afirmat că a fost orchestrată cu implicarea Franţei şi a fost dejucată cu ajutorul sprijinului decisiv oferit de combatanţii ruşi.

Oficial, Kievul neagă orice implicare în regiune. „Aceasta este o campanie de dezinformare rusească împotriva Ucrainei”, a susţinut purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainean, Ghiorghi Tihîi.

Confirmări ale serviciilor ucrainene

Însă acesta pare să fie contrazis de fostul şef al serviciului de informaţii militare ucrainean, Kirilo Budanov, devenit în ianuarie şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelensk şi din declaraţiile căruia se subînţelege prezenţa unor agenţi ucraineni în Sahel.

„Din Rusia până în Africa (…), direcţia generală de informaţii protejează interesele ucrainene pe toată planeta prin orice mijloace (…), în nisipurile fierbinţi ale deşertului şi în zăpezile îngheţate ale Antarcticii”, a scris Budanov într-o postare pe reţeaua socială X pe 7 septembrie.

Postarea a fost însoţită de mai multe fotografii, inclusiv una cu patru bărbaţi albi cu feţe blurate care stăteau într-un loc în deşert alături de bărbaţi localnici înarmaţi şi care purtau turbane.

Cinci zile mai târziu, postul american CNN difuza mărturii ale unor agenţi ai serviciului de informaţii militare ucrainean care confirmau prezenţa operatorilor de drone ucraineni în Sahel în sprijinul grupării FLA, care „nu participă direct la lupte, dar oferă sprijin, instruire şi suport operaţional”.

Separatiștii din Mali sunt instruiți de ucraineni din 2023

„Avem contacte cu ucrainenii, dar toate luptele desfăşurate în ultimele luni (…) au fost conduse de FLA şi JNIM”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul respectivei grupări separatiste, care însă a negat orice „sprijin logistic sau material extern” sau „transmitere de informaţii” din partea serviciilor ucrainene.

Totuşi, „trei sau patru ucraineni au venit să instruiască elemente ale noastre în nordul Mali în 2023. În acelaşi an, unii dintre membrii noştri au participat la o instrucţie intensivă în Ucraina pentru utilizarea dronelor”, a adăugat aceeaşi sursă.

Grupările armate din regiune recurg tot mai mult la drone ieftine, pilotate de la distanţă, pentru recunoaştere şi atacuri, o tactică inspirată direct din războiul din Ucraina.

Antrenamentul desfăşurat în partea de nord a statului Mali în 2023 „a avut loc în apropierea graniţei cu Mauritania”, a precizat o a doua sursă din gruparea FLA.

În iulie 2024, un oficial al serviciului de informaţii militare ucrainean, Andrii Iusov, a dat de înţeles că Ucraina le-a furnizat informaţii rebelilor pentru a desfăşura un atac conjugat cu jihadiştii care a ucis zeci de mercenari ruşi şi soldaţi malieni.

Potrivit unei surse diplomatice din regiune, „ucrainenii sunt într-adevăr prezenţi în nordul Maliului, unde se deplasează şi colaborează cu rebelii tuaregi”.

Importanța Mauritaniei pentru Kiev

Conform acestei surse, graniţa cu Mauritania este principalul punct de trecere pentru schimburile dintre ucraineni şi separatişti, iar dronele folosite de gruparea FLA sunt aduse de ucraineni, lucru confirmat de un studiu al influentului think-tank american Carnegie Endowment for International Peace.

„Nu degeaba Kievul a deschis o ambasadă la Nouakchott în 2024, Mauritania fiind baza din spate a liderilor FLA”, remarcă sursa citată. „Însă această proximitate stânjeneşte autorităţile din Mauritania, care au avut deja tensiuni cu Bamako şi Moscova. Acesta este motivul pentru care FLA neagă sistematic aceste informaţii”, explică aceeaşi sursă.

Dincolo de Sahel, prezenţa agenţilor ucraineni în Sudan a fost de asemenea documentată. Ucraina a încercat în ultimii ani să-şi extindă influenţa în Africa, unde a deschis mai multe noi ambasade, iar Zelenski le-a cerut ambasadorilor ucraineni să acorde „o atenţie specială” anumitor regiuni africane, inclusiv Sahelului.