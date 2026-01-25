Frustrarea lui Trump din culise: Haosul din Minnesota îi dinamitează agenda de deportări. Ce le-a cerut președintele consilierilor săi

Manifestanții anti-ICE se adună în Union Square pentru un miting de urgență și un marș împotriva Serviciului de Imigrare și Vamă, după ce un agent federal l-a împușcat mortal pe Alex Pretti, un bărbat din Minneapolis, în cursul zilei de sâmbătă, 24 ianuarie 2026, în New York City, Statele Unite. Credit line: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

La un an de la preluarea mandatului, administrația Trump se confruntă cu o criză majoră de imagine provocată de revoltele din Minnesota, unde două persoane au fost ucise de agenții federali în mai puțin de trei săptămâni, potrivit CNN.

Protestele violente și scenele haotice din Minnesota au alarmat oficialii de la Casa Albă, care se tem că sprijinul public pentru politicile dure de imigrație se prăbușește. În spatele ușilor închise, Donald Trump și-a exprimat frustrarea că escaladarea violențelor și decesele survenite în timpul operațiunilor federale eclipsează complet agenda sa politică.

Pentru a relua controlul asupra narativului, președintele american a organizat o conferință de presă chiar la aniversarea primului său an în funcție. Vizibil iritat, Trump a prezentat fotografii ale imigranților arestați pentru crime violente, încercând să justifice necesitatea agenției ICE.

Mesajul său a fost unul de forță: deși admite că pot apărea „greșeli” în teren, acesta insistă că deportarea criminalilor periculoși rămâne prioritatea zero.

Ofensiva de la Casa Albă

„A vrut să țină acea conferință de presă în mare parte pentru că el însuși dorea să prezinte fotografiile pe care le-am tipărit pentru el”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru CNN. „A vrut să reamintească lumii de ce ICE face ceea ce face.”

Consilierii lui Trump au discutat în privat despre pericolele protestelor din Minneapolis din ultimele zile, după împușcarea mortală a lui Renee Good de către un agent ICE la începutul acestei luni, mulți recunoscând că repercusiunile din oraș trebuie limitate, au spus sursele.

Ca urmare, înalți oficiali ai Casei Albe au complotat cum să îndepărteze atenția de la tulburările din Minneapolis și să se concentreze în schimb pe ceea ce ei consideră a fi realizările ICE. Concret, Trump le-a cerut consilierilor săi o ofensivă mediatică totală.

„Se depun eforturi pentru a găsi idei noi și modalități noi de a amplifica munca bună pe care o fac”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru CNN, adăugând: „Nu au existat discuții despre atenuarea retoricii. De fapt, au existat discuții despre cum să reamintim oamenilor într-un mod mai agresiv de ce s-a întâmplat acest lucru în primul rând”.

Mai mulți oficiali au declarat pentru CNN că administrația încearcă să se distanțeze de imaginea conflictului direct dintre agenții ICE și protestatari, considerând că această confruntare dăunează imaginii Casei Albe.

Această atitudine a fost confirmată chiar de Trump marțea trecută, când președintele a încercat să minimizeze tensiunile în fața reporterilor, punând incidentele pe seama dificultății misiunilor federale: „Uneori vor face greșeli. ICE va fi prea dură cu cineva — au de-a face cu oameni duri — se poate întâmpla. Ne simțim îngrozitor”, a declarat el.

Misiune de pace sub foc încrucișat

Încercarea de a gestiona criza a fost susținută și de vicepreședintele JD Vance, care a recunoscut dificultatea operațiunilor federale în timpul vizitei sale la Minneapolis, pe 22 ianuarie. Vance a descris călătoria ca pe o misiune de „calmare a tensiunilor”, încercând să stabilizeze orașul după primul incident tragic, cu doar două zile înainte ca uciderea lui Alex Pretti să reaprindă revoltele.

„Cu siguranță, unul dintre obiectivele mele este să calmez tensiunile, să vorbesc cu oamenii, să încerc să înțeleg ce putem face mai bine. Vrem ca aceste lucruri să se întâmple? Vrem ca aceste arestări să fie atât de haotice? Nu, nu vrem”, a spus Vance în Toledo, Ohio, înainte de a pleca spre Minnesota.

„Dacă am avea puțină cooperare din partea autorităților locale și federale, din partea oficialilor locali și statali, cred că haosul din această comunitate s-ar reduce considerabil”, a adăugat el.

Tonul lui JD Vance era cu totul diferit de retorica dură folosită până acum de administrație, pe fondul scăderii sprijinului americanilor față de modul în care președintele își aplică campania de deportare, notează CNN. Cu doar două săptămâni în urmă, vicepreședintele critica mass-media pentru alimentarea unei „narative periculoase” împotriva ICE.

Oficialii de la Casa Albă au ținut să precizeze că limbajul conciliant al vicepreședintelui nu indică o relaxare a politicilor ICE. Din contră, administrația pasează responsabilitatea către liderii locali din Minnesota, cerându-le să coopereze pentru a opri haosul.

„Mesajul președintelui Trump rămâne ferm: vom aplica legea federală și îi vom aresta pe cei mai periculoși infractori”, a declarat purtătoarea de cuvânt, Abigail Jackson. Ea i-a acuzat direct pe democrați că alimentează violențele prin „denigrarea agenților federali” și protejarea celor care încalcă legea.

De cealaltă parte, oficialii locali susțin că tacticile brutale ale administrației sunt singura cauză a escaladării tensiunilor, iar pe măsură ce intervențiile din Minneapolis se intensifică, Casa Albă riscă să piardă definitiv controlul asupra situației.

Deși echipa lui Trump a mizat pe popularitatea politicilor dure de imigrație pentru a-și securiza mandatul, ciocnirile violente din Minnesota s-ar putea transforma dintr-o problemă de ordine publică într-un dezastru politic greu de gestionat dacă nu sunt oprite imediat, a declarat un strateg republican pentru CNN.

Mizele sunt uriașe, atât politic, cât și practic. Cu ochii ațintiți spre alegerile intermediare din noiembrie 2026, administrația observă cu îngrijorare cum operațiunile actuale scad dramatic în sondaje. Mai mult, oficialii se tem că revoltele din Minnesota ar putea servi drept model, încurajând cetățenii din alte metropole americane să blocheze viitoarele intervenții ale forțelor de imigrare.

Deși este la curent cu cifrele negative din sondaje, Donald Trump refuză să pună la îndoială metodele ICE. Surse apropiate președintelui afirmă că acesta nu consideră acțiunile agenției drept cauza problemei, ci dă vina pe „promovarea” deficitară a acestora. În viziunea sa, scăderea popularității este rezultatul unei lipse de mesaje clare care să evidențieze ceea ce el consideră a fi succesele luptei împotriva imigrației ilegale.