FSB îl acuză pe primul premier al lui Vladimir Putin de tentativă de preluare violentă a puterii într-un dosar cu numeroase nume cunoscute

Vladimir Putin alături de premierul rus Mihail Kasianov în 2003, cu un an înainte ca acesta să părăsească guvernul din cauza unor neînțelegeri privind politica economică, FOTO: Maxim Marmur / AFP / Profimedia Images

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva fostului premier Mihail Kasianov, a disidentului Mihail Hodorkovski, și a altor fondatori ai Comitetului Anti-război din Rusia, o organizație a opozanților ruși din exil, pe care îi acuză de tentativă de preluare violentă a puterii și organizarea unei organizații teroriste, relatează Interfax.

„Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse a deschis un dosar penal în temeiul articolului 278 din Codul Penal rus (‘Acapararea violentă a puterii sau menținerea violentă a puterii’) și al părților 1 și 2 ale articolului 205.4 din Codul Penal rus (‘Organizarea unei comunități teroriste și participarea la aceasta’) împotriva fostului director general al Yukos, Mihail Hodorkovski, și a membrilor Comitetului Anti-război din Rusia”, a anunțat marți departamentul de presă al serviciului de securitate de la Moscova.

Printre alți inculpați din acest dosar, toți desemnați de Rusia drept „agenți ai străinătății”, se numără curatorul de artă Marat Gelman, foștii politicieni Leonid Gozman, Serghei Aleksașenko și Dmitri Gudkov, economistul Serghei Guriev, oamenii de afaceri Boris Zimin și Evgheni Cicivarkin, jurnaliștii Vladimir Kara-Murza și Evgheni Kiseliov, avocata Elena Lukianova, fostul șahist Garri Kasparov, actorul Artur Smolianinov, politologul Ekaterina Shulman și alții.

FSB nu a oferit niciun fel de detalii privind presupusele lor fapte.

Rusia l-a declarat pe fostul premier „agent al străinătății” în 2023

Un inginer și economist, Kasianov a lucrat în anii 1990 în administrația președintelui Boris Elțîn, ocupând diferite funcții, înainte de a se alătura în anul 2000 primei administrații a președintelui Vladimir Putin ca premier, funcție pe care a ocupat-o până în 2004.

După ce a părăsit guvernul în urma unor neînțelegeri privind politica economică, a devenit unul dintre principalii critici ai lui Putin și un lider al opoziției ruse. El a declarat pentru AFP în iunie 2022 că a părăsit temporar Rusia, fără a oferi detalii suplimentare, iar din iunie 2023 se află în capitala Letoniei, Riga.

În noiembrie 2023, Ministerul Justiției al Rusiei a anunțat că a fost inclus pe lista „agenților străinătății”.

Pe numele lui Hodorkovski a fost deschis și un dosar penal în baza articolului 205.2 alineatul (2) din Codul Penal rus („Îndemnuri publice la comiterea de activități teroriste”).

„Mișcarea Comitetului Anti-război din Rusia a fost fondată de persoanele menționate anterior în februarie 2022. Scopul său este preluarea violentă a puterii și schimbarea ordinii constituționale în Federația Rusă”, a declarat FSB.

Ce a cerut de fapt Comitetul Anti-Război format din disidenți ruși

Fostul magnat și politician rus de opoziție Mihail Hodorkovski, cândva cel mai bogat om din Rusia, a anunțat crearea grupului la câteva zile după ce președintele rus Vladimir Putin a declanșat invazia pe scară largă împotriva Ucrainei.

Grupul a cerut într-un comunicat remis presei ca țările lumii să ia „o poziție principială împotriva celor care au încălcat legile internaționale”, adăugând că fiecare persoană implicată în invadarea Ucrainei trebuie să fie trasă la răspundere pentru acțiunile sale.

„Participanții direcți la invazie, precum generalii și conducerea politică a Rusiei care a trasat planul de invazie, trebuie catalogați drept criminali de război și pedepsiți pentru faptele lor”, afirmă grupul în comunicatul remis presei.

Nu este imediat clar de ce a decis FSB să acuze acum grupul de „terorism” și tentativă de preluare violentă a puterii.

