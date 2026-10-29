Fumigene în Parlamentul albanez. Premierul a fost luat la țintă de opoziție cu sticle de apă

Mai mulţi deputaţi albanezi din opoziţie au încercat să perturbe joi şedinţa parlamentului de la Tirana aprinzând fumigene şi rachete de semnalizare şi acuzându-l pe premierul Edi Rama că minimalizează manifestaţiile antiguvernamentale actuale din Albania, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

De la jumătatea lunii octombrie, studenţii albanezi cer în stradă o atenţie mai mare acordată educaţiei şi demisia şefului guvernului, Edi Rama.

Aproximativ 350 de persoane au fost rănite, inclusiv poliţişti, şi zeci de manifestanţi au fost arestaţi în timpul confruntărilor între forţele de ordine şi protestatari, unii dintre aceştia din urmă atacând clădiri oficiale.

Joi, opoziţia a încercat să perturbe un vot lansând obiecte precum sticle cu apă către premier. Ei au aprins rachete de semnalizare şi bombe fumigene, scandând „Rama, demisia!”. Mai mulţi deputaţi au prezentat fotografii ale manifestanţilor răniţi de poliţie şi pancarte de susţinere a protestelor.

Edi Rama şi deputaţii săi din Partidul Socialist încearcă să-şi urmeze agenda ca şi cum nu s-a întâmplat nimic, „o tentativă deliberată de a nega criza profundă pe care o traversează ţara”, a denunţat Belind Kellici, deputat din Partidul Democrat (de opoziţie).

🇦🇱 Meanwhile in Albania, opposition lawmakers set off red flares and blue smoke bombs in parliament on Thursday, trying to block a vote on a new law governing the country’s central bank. Opposition MPs banged on desks, threw objects at Prime Minister Edi Rama and chanted "Resign, Rama!" They held up photos they said showed police beating protesters, according to Sweden Herald. Albanians have been protesting for over a week over education funding and the cost of living. The law passed anyway with 84 votes, the bare minimum needed. Rama voted and walked out, and Speaker Niko Peleshi expelled four opposition MPs, according to Albanian outlet Koha Jonë. It’s not the first time this month. On Oct. 9, Rama was pelted with eggs and bottles as parliament passed a municipal reform plan. https://t.co/z6eMa0XycI — Drop Site (@DropSiteNews) October 29, 2026

Săptămâna trecută, opoziţia a încercat de asemenea să perturbe desfăşurarea normală a votului.

De partea lor, manifestanţii critică întreaga clasă politică, acuzându-i de corupţie atât pe premierul Edi Rama, cât şi pe liderul opoziţiei Sali Berisha.

Guvernul albanez a introdus miercuri amenzi de până la 5.500 de euro pentru protestatarii violenţi, de peste cinci ori mai mari decât salariul mediu. Rama a atribuit constant violenţa de pe străzi „actorilor străini”, acuzând Rusia şi Iranul de campanie de dezinformare online. Albania este candidată la aderarea la UE.

Mobilizarea antiguvernamentală a început în luna mai prin respingerea unui proiect imobiliar turistic controversat, elaborat în avantajul unor apropiaţi ai preşedintelui american Donald Trump.