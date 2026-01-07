VIDEO Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de francezi. „A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, a spus Mireille Mathieu, care a cântat la înmormântare

Oamenii au umplut străzile din Saint-Tropez miercuri, aplaudând în timp ce sicriul stelei cinematografiei franceze Brigitte Bardot a fost transportat prin stațiunea de pe Riviera după funeralii, relatează Reuters.

Bardot, care a murit pe 28 decembrie la vârsta de 91 de ani, a cunoscut faima internațională încă din tinerețe, odată cu filmul Și Dumnezeu… a creat femeia, părul ei ciufulit și energia debordantă emanând un magnetism sexual care a captivat Franța anilor 1950.

Rolurile lui Bardot, cunoscută cu afecțiune drept B.B. de mulți francezi, au transformat-o nu doar într-un simbol sexual, ci și într-un simbol al culturii pop și un reper al schimbării atitudinilor sociale. Ea a devenit prima celebritate care a pozat pentru un bust al Mariannei, simbolul tradițional al Republicii Franceze, prezent în primăriile din întreaga țară.

Obsèques de Brigitte Bardot: les Gipsy Kings accompagnent le cercueil de B.B. en chanson dans les rues de Saint-Tropez pic.twitter.com/vJFuFoD0sN — BFM (@BFMTV) January 7, 2026

„Pentru mine, Brigitte Bardot este Franța”, a declarat cântăreața Mireille Mathieu, în vârstă de 79 de ani, care a cântat la funeralii.

„A fost cea mai frumoasă femeie din lume”, le-a spus Mathieu reporterilor, lăudând „acea libertate pe care o avea (Bardot), acea îndrăzneală de a spune ce gândea”.

L'hommage émouvant de Mireille Mathieu : «Brigitte Bardot, c'est la France dans le monde», dans #MorandiniLive pic.twitter.com/ImiBinEftT — CNEWS (@CNEWS) January 7, 2026

La funeralii, în biserica Notre-Dame-de-l’Assomption din oraș, a fost expusă o fotografie alb-negru cu Bardot îmbrățișând un pui de focă, alături de cuvintele „Merci Brigitte” lângă sicriul ei acoperit în mare parte cu flori portocalii și galbene.

Obsèques de Brigitte Bardot: Vincent Niclo chante l'"Ave Maria" dans l'église Notre-Dame de l'Assomption de Saint-Tropez pic.twitter.com/bTaRKKZHKo — BFM (@BFMTV) January 7, 2026

Afară, unde imaginea a fost afișată pe ecrane montate pentru cei care nu mai aveau loc în capelă, un bărbat ținea un panou pe care scria: „Animalele îi mulțumesc lui Brigitte Bardot”.

Mesajul „Merci Brigitte”, la înmormântarea legendei cinematografiei franceze, FOTO: Shootpix, ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Bardot a făcut peste 40 de filme în puțin peste 20 de ani

Bardot a realizat ultimul dintre cele 42 de filme ale sale în 1973. Deziluzionată de industrie, ea a declarat lumea cinematografiei „putredă”.

Aurore Bergé, ministra egalității în cabinetul lui Emmanuel Macron și apărătoare a drepturilor animalelor, a fost prezentă pentru a reprezenta guvernul. Activistul anti-vânătoare de balene Paul Watson s-a numărat, de asemenea, printre invitații la funeralii.

Bardot a fost o susținătoare puternică a lui Watson și a lansat mai multe apeluri pentru eliberarea sa după ce el a fost arestat în Groenlanda în baza unui mandat internațional de arestare emis de Japonia.

După funeralii, Bardot urmează să fie înmormântată în strictă intimitate într-un cimitir din orașul strălucitor în care a trăit o mare parte din viața sa târzie – în spatele unor ziduri înalte, înconjurată de o adevărată menajerie de pisici, câini și cai.

Un omagiu deschis localnicilor și fanilor va avea loc mai târziu în cursul zilei în zona Pré des Pêcheurs, din cartierul vechi al orașului.

Bardot declara pentru Le Monde în 2018 că își dorește să fie îngropată într-un colț liniștit al grădinii sale. Însă Prefectura Var a precizat că nu a primit niciodată vreo cerere pentru o înmormântare privată, care ar fi fost necesară pentru ca ea să fie îngropată în propria grădină.