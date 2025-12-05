Furnizarea apei va fi reluată în Prahova începând cu ora 23:00. „De sâmbătă dimineață va ajunge la primii cetățeni” / 100.000 de oameni sunt fără apă de o săptămână

Mai multe persoane așteaptă la rând pentru a umple sticle cu apă potabilă, în orașul Câmpina, luni, 1 decembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Alimentarea cu apă va fi reluată în județul Prahova de la ora 23:00, informează Prefectura Prahova și Consiliul Județean. Potrivit reprezentanților DSP, au existat măsuri impuse Hidro Prahova pentru furnizarea apei.

Directorul furnizorului local de apă, ESZ Prahova, Bogdan Chițescu, a confirmat, pentru HotNews, că a fost informat că furnizarea apei va fi reluată de la ora 23:00, în special pentru Municipiul Câmpina. „Noi suntem pregătiți”, a spus el.

Într-o conferință de presă comună, prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a transmis că „s-au stabilit condițiile prin care, începând cu ora 23:00, localitățile afectate de criza apei vor fi realimentate de către fiecare operator în parte. Sunt condiții pe care le vor explica specialiștii în ceea ce privește modul în care va fi consumată această apă”.

Alimentarea cu apă va începe de la ora 23:00, iar „de mâine dimineață, probabil, va ajunge la primii cetățeni”, a informat și președintele Consiliului Județean Virgiliu Nanu.

În acest sens a fost emis și un mesaj Ro-Alert: „Astăzi 05.12 ora 23:00 se reia alimentarea parțială cu apă doar pentru igiena grupurilor sanitare în localitățile afectate. Temporar, poate prezenta impurități! Este interzisă utilizarea apei pentru băut, igiena individuală, spalarea alimentelor, vaselor și prepararea hranei”.

Foto: ISU Prahova

„Nu va fi apă de băut”

Cătălin Albu, reprezentant al DSP Prahova a declarat că au fost stabilite măsuri pentru Hidro Prahova. „Aceștia au nevoie să echilibreze întâi sistemul prin încărcarea completă, după care, printr-o comunicare către noi, vom merge să recoltăm probe pentru a vedea care sunt parametrii de potabilitate”.

La acest moment, probele sunt „foarte bune”, dar sunt necesare alte analize când sistemul va fi reechilibrat, a mai precizat Albu. „Apa care pleacă este potabilă, dar nu se știe ce va fi pe traseu și ne luăm o marjă de eroare, pentru că echilibrarea sistemului durează”.

„Am dat drumul la apă. Nu va fi apă pentru băut, pentru spălat pe mâini. Până nu vom comunica oficial faptul ca apa îndeplinește toate condițiile, rog cetățenii ca apa nu trebuie băută și să respectăm condițiile. Am făcut acest efort pentru a câștiga timp, până vor ieși analizele corect, 100%”, a declarat președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu.

Până când vor ieși rezultatete analizelor DSP, apa va fi folosită doar pentru „evacuarea apelor uzate fecaloid-menajere de la nivelul grupurilor sanitare”, conform Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

În plus, oamenii afectați de lipsa apei vor primi în continuare apă îmbuteliată din rezerva statului, iar ISU Prahova va transmite mesaje prin sistemul Ro-Alert cu o periodicitate de 3 ore privind calitatea apei, în intervalul orar 06:00-22:00.

Peste 100.000 de oameni, fără apă timp de o săptămână

Peste 100.000 de oameni din județul Prahova nu au primit de vineri, 28 octombrie, apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, și nu a putut fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, a explicat că problema a fost la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.