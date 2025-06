Furnizorii de energie spun că nu ei sunt de vină pentru creșterea facturilor / Cine primește grosul banilor

Nemulțumirile oamenilor legate de prețul energiei se îndreaptă nejustificat către furnizori, pentru că numele acestora apare pe facturi, însă furnizorii doar emit factura, nu fac ei prețul, spune Volker Raffel, președintele Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) și directorul general al E.ON România.

„Din păcate, inclusiv din mediul politic, am văzut diverse declarații care încurajează în mod greșit această percepție și îi transformă pe furnizori în ‘țapi ispășitori’ pentru creșterea facturilor. De aceea, cred că merită efortul de a încerca să clarificăm lucrurile: furnizorii nu și-au crescut marja, ei câștigă cam la fel ca acum 5-6 ani, chiar dacă inflația a crescut an de an. Din suma trecută în factură, producătorii, transportatorii, distribuitorii și statul sunt cei care primesc grosul banilor.

Dacă ne uităm la acest an comparativ cu 2019, vedem că producătorii și-au triplat câștigurile. La fel, sunt creșteri pentru transport și distribuție. Și, de asemenea, creșterea acestora din urmă este puternic determinată de prețurile mai mari ale producătorilor, deoarece există și un consum tehnic în rețele. Iar peste toate acestea vine și statul cu taxele și impozitele sale. Furnizorii doar colectează banii și îi dau mai departe către aceștia”, a afirmat Raffel, pentru Agerpres.

Volker Raffel: Atenție la ofertele prea bune!

Referindu-se la capacitatea unor furnizori de a propune oferte mult mai avantajoase față de cele ale majorității, Volker Raffel a afirmat că unii pot vinde mai ieftin o perioadă, pentru a atrage clienții și că diferențele vin din strategii comerciale (pentru că un furnizor trebuie să se asigure că are energie pentru clienți și când e secetă, și când e noapte, și când nu bate vântul), precum și din serviciile incluse.

El spune că un consumator dorește de la furnizorul său un preț corect (cât mai mic), asistență, dar și continuitate.

„Un consumator informat își alege furnizorul uitându-se la toate aceste criterii și e conștient că ofertele prea bune ca să fie adevărate, care nu au nicio legătură cu piața, pot în scurt timp să îi dea bătăi de cap foarte mari. Unii pot vinde mai ieftin o perioadă, ca să atragă cât mai mulți clienți.

Într-adevăr, energia produsă în hidrocentrale este mai ieftină, dar cantitatea e limitată. Când nu mai poate fi acoperită cererea din propriile centrale, diferența va trebui cumpărată de pe piață, la aceleași prețuri ca toți ceilalți furnizori. Și atunci, vânzătorul va trebui fie să scumpească, fie să vândă în pierdere, ceea ce nu poate face nimeni dacă nu vrea să intre în faliment”, a detaliat el.

Raffel a atras atenția că un preț prea mic poate ascunde clauze neclare sau valabilitate limitată și recomandă clienților să citească atent oferta și să aleagă ce e mai sigur pe termen lung.

De ce România are printre cele mai mari prețuri din Europa

În opinia lui Volker Raffel, sunt patru motive pentru care România are printre cele mai mari prețuri la energia electrică din Europa, iar soluția pe termen lung ar fi investiții în centrale noi, rețele moderne și surse regenerabile, care sunt recompensate conform valorii lor juste, deoarece fără investiții nu vom avea facturi mai mici.

Cele patru motive principale sunt:

contextul internațional – crizele au scumpit gazul și energia;

faptul că România nu a construit suficiente centrale noi, iar supracapacitățile rezultate din scăderea consumului industrial începând cu anii ’90 au dispărut;

faptul că nu suntem suficient de conectați la rețeaua europeană de energie, iar asta înseamnă costuri mai mari (dacă nu avem suficiente legături, suntem ‘izolați’ și trebuie să ne bazăm doar pe ce producem noi în țară, chiar dacă este mai scump);

faptul că e nevoie urgentă de investiții în rețele moderne, în distribuție, pentru a prelua mai bine energia pe care prosumatorii doresc să o injecteze, dar autoritatea de reglementare încă nu creează cadrul legislativ necesar pentru ca acest lucru să se întâmple.