„Furt de identitate pe licitații de 3 miliarde de euro?!”. Continuă scandalul pe proiectul Centurii Cluj: Ce a transmis compania din Bosnia care neagă că a participat la licitația câștigată alături de români

Scandalul privind contractul pentru Centura Metropolitană Cluj, câștigată anul trecut de Dimex 2000 SRL, în parteneriat cu o companie din Bosnia și una din Bulgaria, continuă după ce în urmă cu câteva zile firma boasniacă nega că ar fi participat la licitație. După ce primăria condusă de Emil Boc a dat detalii despre împuternicitul care a semnat actele de asociere dintre firme, compania Integral Inženjering transmite că persoana invocată nu a lucrat niciodată pentru ea.

„Episod suprarealist, furt de identitate pe licitații de 3 miliarde de euro?!”, scrie Asociația Pro Infrastructura, care prezintă un comunicat al firmei bosniace Integral Inženjering, cea care apare în asocierea câștigătoare alături de compania Hydrostroy din Bulgaria și liderul de asociiere Dimex 2000 SRL din România.

„Conform comunicatului atașat remis la cererea noastră în urmă cu puțin timp, bosniacii de la Integral Inženjering scriu negru pe alb că un anume Dragan Janošević, persoana care a fost invocată ieri de către primărie ca fiind cea împuternicită de compania bosniacă să o reprezinte în asocierea cu liderul Dimex la Centura Metropolitană Cluj-Napoca, nu a lucrat niciodată pentru ei și nu a fost niciodată autorizat de ei ca să participe la licitație!”, informează organizația civică.

Integral Inženjering mai transmite că nu au autorizat pe nimeni să participe în nicio procedură de achiziție publică pe niciun proiect din România.

Anterior, în urmă cu câteva zile, compania anunța public că nu a participat la licitația în care apare câștigătoare, după ce în spațiul public au apărut informații că administrația din Cluj Napoca a suspendat contractul din cauza neînțelegerilor dintre constructori.

Cum se apără Primăria Cluj-Napoca: „Firmele au prezentat un acord de asociere legalizat la un notar public din Bulgaria”

Primăria Cluj-Napoca, condusă de liberalul Emil Boc, a publicat apoi o serie de informații prin care se justifică modul cum a fost atribuit contractul firmelor câștigătoare și susține că toate instituțiile statului român implicate au validat documentele depuse de către constructori.

„Acest contract a fost semnat în baza împuternicirilor depuse în cadrul procedurii de atribuire, dar și al acordului de asociere, prezentate atât în original, cât și legalizat la notar public din Bulgaria”, potrivit primarului Emil Boc care a publicat și un video pe Facebook în care explică situația.

Primăria condusă de Boc spune că, deși contractul a fost semnat în luna mai 2025, abia în luna septembrie a primit un email de la compania din Bosnia în care era înștiințată că „nu a semnat niciun acord de asociere, acord de subcontractare sau alt angajament care să autorizeze participarea la această licitație sau executarea contractului”.

Din septembrie până la final de an, primăria Cluj-Napoca, Dimex și celelalte companii din asociere au purtat discuții și schimburi de corespondență, fără a ajunge la un acord, conform detaliilor publicate de administrația locală.

Emil Boc: „Să rezolve disputa în 10 zile, altfel reziliem contractul”

„Am solicitat Dimex și Integral să rezolve disputa contractuale în maxim 10 zile lucrătoare. În cazul că nu vor face aces tlucru, voi cere rezilierea unilaterală a contractului”, spune primarul Emil Boc în clipul video postat pe contul propriu de Facebook.

„Am solicitat mai multe întâlniri fizice sau online cu cei doi asociați. Întâlniri care au fost refuzate. Am avut doar întâlnire fizică cu reprezentanții Dimex. Am solicitat de câteva luni documente de la asosciați prin care să clarifice situația lor contractuală. Am transmis organelor de urmărire penală pentru toate docuemntele incidente în caz. Am dispus suspendarea contractului până la rezolvarea situației, dar totul are o limită! Nu putem aștepta ca două firme iresponsabile să-i sfideze pe clujeni”, a spus Boc care spune că situația creată pune sub semnul întrebării validitatea licitației.

Pro Infrastrctura spune că asocierea de firme apare în licitații din România de 3 miliarde de euro: „Este imperativ ca DNA și EPPO să se autosesizeze de urgență”

„Evident, contractul semnat cu Dimex la Centura Metropolitană devine nul dacă partenerul bosniac a fost introdus în asociere doar pentru a acoperi artificial cerința de experiență în realizarea de tuneluri, experiență pe care constructorul român nu o deține. Urmarea logică este rezilierea și reluarea licitației pe baze solide”, susține și Asociația Pro Infrastructura.

„Dacă declarațiile oficialilor Integral Inženjering se confirmă în justiție, este un caz fără precedent: un posibil furt de identitate corporatistă și participări fictive/false la licitații de peste, atenție, 3 miliarde de euro: Centura Metropolitană Cluj-Napoca, Drum Expres Bacău-Piatra Neamț, Drum legătură Târgoviște, Centura Mediaș și Reabilitare DN73C Curtea de Argeș-Tigveni. Posibil și altele, dar atâtea am găsit noi până acum”, spune organizația care monitorizează marile proiecte de infrastructură din țară.

„Este imperativ ca DNA și EPPO să se autosesizeze de urgență. Dacă se confirmă, toți cei implicați trebuie să răspundă, fără excepție: cei care ar fi falsificat direct documentele de participare, cei care au girat sau tolerat această schemă, firmele care ar fi insistat asupra folosirii unei companii care refuzase explicit asocierea, notarul care ar fi autentificat acte fără verificarea conducerii reale a companiei din Bosnia, precum și primăria Cluj-Napoca, autoritatea contractantă la Centura Metropolitană, care nu a făcut nicio diligență minimă ca să verifice validitatea documentației”, acuză organizația.

Anunțul companiei din Bosnia în urmă cu câteva zile

„Nu există și nu a existat niciodată un parteneriat între Integral inženjering ad Laktaši și HydrostroyAD din Bulgaria și compania Dimex 2000 din România. Presupușii reprezentanți ai Dimex 2000 ne-au contactat pe 27 septembrie 2024 cu o ofertă de cooperare în cadrul proiectului de ocolire a orașului Cluj, dar am respins această cooperare în scris, mai întâi pe 2 octombrie 2024, apoi din nou pe 15 octombrie 2024. După aceea, persoanele autorizate ale Integral inženjering nu au mai avut niciun fel de contact cu respectivele companii. Nu am autorizat niciodată nicio altă persoană să comunice, să negocieze, să livreze sau să semneze documente de orice fel cu acestea”, au transmis reprezentanții firmei bosniace Integral Inženjering, potrivit Public Record.

Emil Boc spune că procedura de la licitație a fost avizată de instituțiile statului

„În ceea ce privește atribuirea contractului, subliniem că toate obligațiile legale care revin unei autorități contractante au fost respectate. Procedura de evaluare s-a desfășurat sub monitorizarea ANAP, a fost realizată de o comisie de evaluare cu experți cooptați, cu respectarea cadrului legal aplicabil, iar raportul procedurii a fost avizat cu aviz conform necondiționat de către ANAP. De asemenea, anterior semnării contractului, Comisia Europeană a confirmat îndeplinirea pașilor legali necesari. (…) Atunci când am fost sesizați de Integral, în toamna trecută, am trecut imediat la verificări instituționale și am sesizat DNA”, a spus Emil Boc.

„În ceea ce privește eventuale suspiciuni legate de autenticitatea documentelor depuse, acestea nu țin de competența autorității contractante. Conform legii, responsabilitatea pentru conținutul și corectitudinea documentelor depuse în cadrul procedurii revine exclusiv ofertantului”, a mai declarat primarul Emil Boc.

Dimex și dosarele de corupție

Contractul de aproximativ 4,7 miliarde de lei pentru Centura Metropolitană Cluj-Napoca a fost semnat în mai 2025 cu asocierea de firme Dimex 2000 Company SRL din Bistrița, Hydrostroy AD din Bulgaria și Inzenjering A.D. Laktasi din Bosnia.

Dimex 2000 Company SRL este deținută de antreprenorii Ioan şi Neluța Lucreția Scurtu din Bistrița-Năsăud.

În 2022, Ioan Scurtu și firma în care este asociat au fost trimiși în judecată într-un dosar de corupție.

Procurorii DNA Cluj au descoperit că firma Dimex întocmise documente false privind locul din care provenea piatra spartă folosită pentru modernizarea unor drumuri forestiere. Mai exact, fusese extrasă ilegal de la fosta mină Colbu din comuna Prundu Bârgăului, relatează site-ul Public Record.

Totodată, Ioan Scurtu a fost condamnat în 2015, pentru cumpărare de influență, la doi ani închisoare cu suspendare sub supraveghere a pedepsei pe un termen de încercare de patru ani. El a construit un pod către vila unei procuroare din Bistrița Năsăud, iar în schimbul lucrărilor gratuite, magistrata urma să-l ajute să obțină o soluție favorabilă într-un dosar civil privind niște terenuri din zonă.

