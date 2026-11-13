Furtuna Charles în România. ANM anunță temperaturi cu 10-15 grade mai mici: „Răcirea se va resimți în întreaga țară”

Răcirea se va resimți de sâmbătă în întreaga țară, a declarat directoarea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.

Ea a spus, vineri, la Antena 3, că este vorba despre „efectele furtunii Charles, care a activat în partea de sud a Europei și, iată, cu deplasare și în zona de sud-est a continentului”.

„Ne aflăm la periferia acestui sistem, care a determinat atât cantități importante de precipitații, mai ales în regiunile intracarpatice”, a declarat șefa ANM.

„Maximele vor scădea cu mai mult de 10-15 grade”

Elena Mateescu a spus că până duminică dimineață, la ora 10, este în vigoare o informare meteorologică pentru o răcire accentuată a vremii, precipitații, intensificări de vânt.

La munte sunt preconizare ninsori, iar „stratul de zăpadă ar putea să aibă grosimi de 5-10 centimetri”, a adăugat Mateescu.

„Mâine răcirea se va resimți în întreaga țară, pentru că maximele vor scădea cu mai mult de 10-15 grade față de ceea ce am înregistrat azi. Dacă astăzi în Capitală, 25 de grade, mâine doar 8-9 grade Celsius, iar maximele în întreaga țară, între 5 până la 11 grade”, a spus șefa ANM.

Ea a precizat că vineri au fost înregistrate recorduri zilnice la 44 de stații meteo din țară.

„Astăzi am înregistrat 28 de grade la Turnu Măgurele, 27 de grade la multe stații din partea de sud a țării, de pildă, Oltenița, Zimnicea, 25 de grade în Capitală. În această dimineață, de asemenea, recorduri ale temperaturilor minime pentru o dimineață de 13 noiembrie la 44 de stații, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră, ca fiind cele mai ridicate valori zilnice”, a mai declarat Elena Mateescu.