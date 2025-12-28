Furtuna Johannes a lovit puternic țările scandinave. Bilanț tragic și mii de locuințe rămase în întuneric

Furtuna Johannes a lovit puternic Västerbotten și zonele montane din nord cu vânturi puternice și ninsori abundente, la Hemavan, în Suedia, pe 27 decembrie 2025. sursă foto: Sam Hedman / AFP / Profimedia

Două persoane au murit sâmbătă în Suedia, au declarat autoritățile, în timp ce furtuna Johannes a lovit Norvegia, Suedia și Finlanda, lăsând mii de persoane fără curent electric, notează AFP.

Institutul meteorologic suedez a emis avertizări de vânt puternic pentru o mare parte din nordul Suediei, în timp ce furtuna Johannes lovea țara, scrie Agerpres.

Un bărbat de peste 50 de ani a murit în apropierea stațiunii de schi Kungsberget, în centrul Suediei.

„Un copac a căzut peste un bărbat din cauza furtunii”, a declarat pentru AFP Mats Lann de la poliția din Gavleborg, adăugând că victima a fost dusă la spital, dar nu a supraviețuit.

Mai la nord, furnizorul regional de energie electrică Hemab a raportat că unul dintre angajații săi a murit și el într-un accident „la locul de muncă”.

Potrivit canalului de televiziune SVT, acesta a fost, de asemenea, strivit de un copac dezrădăcinat de furtună.

Potrivit postului public de radio finlandez Yle, peste 120.000 de gospodării din Finlanda au fost fără curent electric, partea de vest a țării fiind cea mai afectată.

Agenția de știri suedeză TT a raportat că peste 40.000 de gospodării suedeze au fost, de asemenea, fără curent electric.