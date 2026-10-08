„Furtuna perfectă” duce din nou la scumpirea petrolului

Prețurile petrolului au crescut cu 5%, pe măsură ce piețele încep să accepte că aprovizionarea cu țiței din Golf ar putea fi din nou amenințată, Iranul reluându-și atacurile în Strâmtoarea Ormuz.

Salarii de 100.000 de dolari pe lună, plus bonusuri de 50.000 de dolari pentru fiecare călătorie, sunt oferite căpitanilor petrolierelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Atacurile Iranului asupra navelor transformă traversarea într-o misiune cu risc ridicat, armatorii crescând salariile și plătind costuri ridicate pentru a-și asigura echipajele.

Prețul Brentului, referința globală, a trecut joi seara de 105 dolari pe baril – înregistrând o creștere de 4,58%, în timp ce țițeiul american se tranzacționează la 92,22 dolari, în creștere cu 4,95%.

„Țițeiul a devenit din nou principalul barometru al războiului din Orientul Mijlociu și astăzi ridică «temperatura» pe care economia globală o suportă din ce în ce mai greu”, declară jucătorii din piața energetică pentru Naftemporiki.

„Ca să înrăutățească lucrurile în «furtuna perfectă», escaladarea tensiunii în Golf coincide cu oprirea unei părți din producția de petrol a SUA din cauza sosirii furtunilor și uraganelor și a creșterii cererii în Asia”, adaugă aceleași surse.

Chevron a început să oprească producția la patru dintre fabricile sale din Golful Mexic și să evacueze personalul.

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„Fundamentalele pieței – cererea și oferta – sunt sub presiune, iar prețurile petrolului sunt piatra de temelie”, explică actorii de pe piață.

Conform datelor colectate de Danske Bank, Iranul a profitat de situație pentru a bloca această arteră exact în momentul în care exporturile de petrol din Orientul Mijlociu ajunseseră la aproximativ 19 milioane de barili pe zi – cu patru milioane mai mult decât în ​​august – în mare parte datorită eforturilor Arabiei Saudite de a-și restabili exporturile.

„Orgoliul” Teheranului

Fluxurile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz atinseseră chiar și nivelurile de dinainte de război timp de câteva zile în septembrie.

„Tocmai această creștere a circulației petrolului a oferit Iranului o nouă oportunitate de a exercita presiune asupra pieței energetice globale”, explică experții.

Potrivit surselor din domeniul securității maritime, în ultimele zile au avut loc cel puțin 12 atacuri asupra petrolierelor în apropierea Strâmtorii Ormuz – cel mai mare număr săptămânal de la începutul războiului, pe 28 februarie.

Saul Kanovich, șeful departamentului de energie de la MST Marquee, avertizează că „frecvența atacurilor iraniene asupra navelor este acum la cel mai înalt nivel de la începutul războiului și este probabil să continue să se intensifice”.

Teheranul pare hotărât să demonstreze că încă își păstrează capacitatea de a bloca una dintre principalele artere energetice ale lumii, chiar dacă SUA și aliații săi au reușit să restabilească o mare parte din fluxul comercial prin escortă militară, rute alternative și transbordarea petrolului între nave.

„Rezultatul este un nou șoc al prețurilor care amenință să deraieze normalizarea inițială a pieței, care până acum câteva zile era una dintre marile vești pozitive pentru economia globală, care aștepta cu nerăbdare o scădere a prețului țițeiului care să reducă inflația și să diminueze așteptările privind majorările ratelor dobânzilor de către băncile centrale”, transmit analiștii europeni.

Creșterea tarifelor cu 540%

Escaladarea tensiunilor în Golf a dus la o creștere vertiginoasă a tarifelor pentru transportul de petrol din regiune către Asia de Est. „Tarifele au ajuns la aproape 1,4 milioane de dolari pe zi – cu 540% mai mari decât înainte de război.”

Conform datelor de la Signal Ocean, peste 40% din cele aproximativ 850 de supertancuri petroliere din lume se află deja în Golf.

Costul transportului unui baril de petrol de la Ras Tanura, Arabia Saudită, la Rotterdam a crescut de la aproximativ 2 dolari anul trecut la peste 35 de dolari în septembrie. Combinată cu marje mari de rafinare, această creștere ar putea adăuga peste 0,50 dolari la prețul de bază al unui litru de motorină la benzinării.

Creșterea costurilor de transport răspândește criza din Ormuz în restul lumii. Rico Luhmann, economist în transporturi și logistică la ING, a avertizat că veniturile medii din transportul cisternelor au depășit 500.000 de dolari pe zi la începutul lunii – de 10 ori mai mult decât media din 2025.