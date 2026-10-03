Furtuni puternice în Creta. Zeci de oameni salvați din mașini și locuințe. Opt muncitori, blocați în defileul Samaria

Furtunile puternice au continuat să lovească insula Creta din sudul Greciei sâmbătă, provocând inundații și pagube extinse și determinând autoritățile să salveze zeci de oameni rămași blocați în mașini și locuințe, transmite presa elenă.

Cele mai afectate zone au fost unitățile regionale Iraklio, Hania și Rethymno, unde ploile torențiale au făcut ca râurile și pâraiele să iasă din matcă, iar aluviunile au ajuns pe șosele.

Opt muncitori au rămas, de asemenea, blocați în defileul Samaria din vestul Cretei, una dintre cele mai populare atracții turistice ale insulei, după ce apele provenite din inundații au acoperit traseul.

Cei opt muncitori au intrat în defileu pe 29 septembrie pentru a desfășura activități de serviciu și nu au mai putut ieși după ce condițiile meteorologice s-au înrăutățit. Ei se află la aproximativ 7 kilometri de intrarea în defileul lung de 13 kilometri.

Autoritățile le-au cerut să rămână într-un loc sigur, întrucât condițiile nu permit evacuarea lor în siguranță.

Unul dintre muncitorii blocați a declarat pentru postul public de televiziune ERT că au suficiente alimente și provizii până miercuri și că păstrează legătura cu autoritățile. El a spus că singura modalitate sigură de a părăsi defileul este retragerea apelor și oprirea ploilor.

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Autoritățile au emis sâmbătă o alertă prin sistemul 112 pentru locuitorii din zona extinsă Mylopotamos, o municipalitate din partea central-vestică a Cretei, îndemnându-i să limiteze deplasările și să se refugieze în zone mai înalte din cauza ploilor abundente, a inundațiilor și a cantităților mari de aluviuni de pe șosele.

Situația era deosebit de dificilă în satul Zoniana, unde râul local a ieșit din matcă, iar locuințele aflate în apropierea malurilor erau evacuate, potrivit primarului din Mylopotamos, Giorgos Klados. El a dispus, de asemenea, evacuarea localității Dafnedes.

În Zoniana, autoritățile au deschis o porțiune din drumul principal pentru a permite evacuarea apei acumulate în sat.

Pagube importante au fost raportate și la drumurile și infrastructura rurală din zona Livadia, unde accesul a fost din nou blocat pe fondul ploilor abundente.

„Situația este tragică în acest moment. Este o problemă gravă în Mylopotamos. Parcă s-a deschis cerul”, a declarat Klados pentru site-ul local de știri Cretalive.

În sud-estul Cretei, pompierii au salvat 23 de persoane din mașini și locuințe în zonele Ferma și Makrys Gialos, în apropiere de Ierapetra. Pompierii au primit, de asemenea, zeci de solicitări pentru evacuarea apei din locuințe și spații comerciale inundate.

Drumul care leagă Ierapetra de Siteia, un oraș de pe coasta de est a Cretei, a fost grav afectat, trei porțiuni aflate imediat la est de Ferma fiind impracticabile. Într-unul dintre aceste puncte, banda de circulație către est a fost luată de ape și a ajuns în mare.

Un taxi în care se aflau trei turiști a fost, de asemenea, luat de ape în timp ce urca pe șosea, însă s-a oprit după ce a fost împins spre marginea drumului, permițându-i șoferului și pasagerilor să iasă, potrivit ERT.

Creta a înregistrat cantități excepțional de mari de precipitații în timpul furtunilor. Datele serviciului meteorologic Meteo al Observatorului Național din Atena arată că la Xyloskalo, în unitatea regională Hania, au căzut 318 milimetri de ploaie.

Autoritățile au menținut un nivel ridicat de alertă în întreaga Creta și au suplimentat efectivele de intervenție.