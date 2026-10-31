Futura: Arta născută pe stradă nu se limitează la scrierea unui nume

Futura (aka Lenny Mc Gurr), artistul care a orientat graffiti spre abstracție, a pictat vagoane de metrou, dar și live în concertele The Clash din Europa. La începutul anilor 1980, a fost expus în Galerie Yvon Lambert din Paris și la Groninger Museum din Țările de Jos, iar ulterior a făcut parte din mari expoziții la New York și a colaborat cu instituții din diverse părți ale lumii, iar luna aceasta a fost protagonistul standului galeriei Danysz la Art Basel Paris.

Artistul american născut în 1955 la New York folosește și astăzi materiale „de stradă”, precum vopseaua spray, combinată cu acrilic, cariocă și cerneală, pe pânze și hârtie de mici și mari dimensiuni.

În anii 1970, Futura picta vagoane de metrou, în deceniul următor începând să inventeze compoziții libere din linii, cercuri și nori cu vopsea spray. Acest act a marcat un punct de cotitură – a subliniat că arta născută pe stradă nu se limitează la scrierea unui nume.

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