Future LAB conectează cercetarea românească cu mediul economic: 25 de organizații, 40 de lideri de business, primele rezultate în 30 de zile

Future LAB, program național de inovare și transfer tehnologic dezvoltat de Social Innovation Solutions, a demonstrat că ideile din laborator pot deveni soluții economice reale. La finalul programului, 25 de organizații de cercetare și 40 de lideri de business au lucrat împreună pentru a transforma brevetele în produse și servicii cu impact în piață.

Ce au învățat cercetătorii în Future LAB?

Prima ediție a programului a oferit sprijin organizațiilor participante prin două componente: un parcurs de învățare online și offline și un spațiu de dialog și conectare cu mediul de business, prin intermediul unor sesiuni de Advisory Board. În urma trainingurilor și sesiunilor de mentorat, abilitățile participanților s-au îmbunătățit semnificativ. De exemplu, media pregătirii pentru transferul de cunoștințe și comunicarea cu mediul economic a crescut cu aproximativ 20%.

La final, fiecare organizație și-a definit un plan concret de acțiune pentru următoarele 6-12 luni, iar primele rezultate au apărut la o lună de la încheierea programului. Printre acestea se numără:

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică s-a conectat cu o companie din domeniul farmaceutic și a concretizat primii pași pentru colaborare: prezentarea și corelarea portofoliilor de brevete, transferul de know-how și implicarea institutului în dezvoltarea produselor viitoare. A fost explorată, de asemenea, posibilitatea unor stagii de internship și a unui schimb de bune practici între cele două organizații.

Institutul Național pentru Mașini Agricole a derulat un turneu național de conectare cu antreprenori locali din 4 orașe, pentru identificarea unor noi parteneri și înțelegerea nevoilor pieței;

Institutul Național pentru Fizica Materialelor a inițiat discuții cu o companie din domeniul telecomunicațiilor, privind testarea unui patent prezentat în program;

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Băneasa a trimis, în colaborare cu ASRO, prima documentație de standardizare europeană pentru un sistem hortivoltaic;

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare (INMA București) și Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni (SCDCPN Dăbuleni) au depus un proiect de cercetare pentru o linie de finanțare la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, aflat în prezent în evaluare.

„Competitivitatea României se va construi și prin capacitatea noastră de a transforma rezultatele cercetării în valoare economică. Avem institute de cercetare cu brevete valoroase, dar acestea ajung prea rar în companii. Future LAB a demonstrat că, atunci când cercetătorii înțeleg logica pieței și companiile înțeleg valoarea cercetării, colaborarea devine posibilă – și rapidă. Primele rezultate au apărut la o lună de la finalizarea programului, ceea ce arată că nu vorbim despre intenții abstracte, ci despre parteneriate reale care pot schimba modul în care inovăm ca țară.” – Roxana Cojocaru, Director Executiv, Social Innovation Solutions.

Ce spun cercetătorii despre parcursul lor în cadrul programului Future LAB?

În urma programului, 80% dintre participanți au spus că se simt pregătiți și foarte pregătiți pentru transfer tehnologic și activități de comercializare, în timp ce 95% dintre aceștia ar recomanda programul altor cercetători.

„FutureLab a fost puntea de care aveam nevoie către lumea reală a pieței. Programul mi-a oferit o perspectivă clară asupra resurselor, timpului și echipei interdisciplinare necesare pentru a transforma o idee științifică într-un produs comercial cu impact real.” – Mihaela Monica Dinu, ICD Protecția Plantelor București

De ce contează parteneriatul dintre știință și industrie?

Bayer România, partener al Future LAB, adresează unele dintre cele mai presante provocări globale prin cercetare și inovare.



Inițiative precum Future LAB întăresc o convingere fundamentală pe care o avem la Bayer: progresul cu adevărat relevant apare atunci când cunoștințele sunt împărtășite, expertiza este valorificată prin colaborare, iar oamenii sunt deschiși să învețe unii de la alții. Într-o perioadă în care schimbarea are loc într-un ritm fără precedent, capacitatea de a colabora dincolo de granițele organizaționale și sectoriale devine tot mai importantă.

Primele rezultate ale programului demonstrează că, atunci când există deschidere, încredere și dialog autentic, ideile pot prinde contur și se pot transforma în acțiuni concrete mult mai rapid decât ne-am imagina. În același timp, ele confirmă faptul că unele dintre cele mai valoroase soluții apar atunci când oameni cu perspective și experiențe diferite se reunesc în jurul unui obiectiv comun. Acesta este tipul de colaborare care accelerează inovația și creează impact real, pe termen lung – Jennifer Gilberg, Director General, Bayer Romania.

Într-un context în care competitivitatea regională și europeană sunt zilnic pe agenda publică, implicarea industriei în domeniul cercetării este necesară. Investițiile în ecosistemul național de inovație cresc rapiditatea și eficiența cu care sunt generate soluții aplicabile în sănătate, agricultură și alte domenii strategice, contribuind la rezultate reale pentru societatea românească în ansamblul său.

Future LAB a sprijinit 25 de organizații de cercetare din 8 domenii științifice prin conectarea cu mediul economic, oferind mentorat și know-how privind comercializarea, transferul tehnologic și managementul inovației. Astfel, programul contribuie la transformarea rezultatelor din laborator în soluții economice viabile.

Future LAB este un program realizat de Social Innovation Solutions, cu sprijinul BCR, Partener Principal, PPC, Partener Fondator, și Bayer, Partener.

Articol susținut de Social Innovation Solutions