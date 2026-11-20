Gabi Tamaș (43 de ani), fost internațional român și actualul manager executiv al formației din Liga 2 ASA Târgu Mureș, a fost adus azi în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă.

Fostul internațional fusese reținut joi seară pentru 24 de ore, după ce a fost implicat, alături de alți doi bărbați, într-un incident produs în Centrul Vechi al Bucureștiului, în noaptea dintre marți și miercuri.

Tamaș a fost adus la secția 27 de Poliție din București. Inițial, fostul fundaș fusese lăsat să plece la finalul primelor audieri. Acesta se întorsese la Brașov.

Din informațiile GOLAZO.ro, acum procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Fostul fundaș a fost dus la Judecătoria Sectorului 3, urmând ca magistrații să decidă dacă îi dau mandat de arestare sau va fi cercetat în libertate.

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