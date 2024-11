Gabriel Cotabiță a murit. Cântărețul împlinise 69 de ani recent

Cântăreţul Gabriel Cotabiță a murit sâmbătă, a anunțat compozitorul şi instrumentistul Ionel Tudor, dirijor al Big Band-ului Radio.

„Ai plecat, Gabi, și ai lăsat muzica pop românească fără una dintre cele mai mari și mai personale voci! Am fost nu doar colaboratori, ci și prieteni din tinerețe! Am lansat împreună piese care au bucurat generații de ascultători („Noapte albastră”, „Te rog, domnișoară, nu pleca”, „Și va mai trece-o noapte”, „Viața e un cazino”, „Să nu ne spunem adio”, „Poate ca da, poate ca nu” etc)! Am lansat împreună cu Joey de Alvaré primul CD din România! Am făcut lucruri frumoase împreună, lucruri care nu se pot uita! Am împărțit multe momente ale vieții și carierei noastre împreună!…Te vom păstra mereu în inimile noastre! Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină!”, a transmis în urmă cu doar câteva minute maestrul Ionel Tudor pe pagina sa de socializare.

Adrian Enache a declarat la Digi24 că nu știa că Gabriel Cotabiță are probleme de sănătate.

Premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului Nicolae Ciucă au scris pe Facebook câte un mesaj de omagiu în memoria artistului.

Un mesaj de rămas bun a transmis şi Cezar Ouatu.

„Este unul din momentele care-mi vor rămâne bine întipărite în minte pe viaţă. Îţi mulţumesc. Ce trăiri, ce emoţii şi lacrimi de fericire!! Dumnezeu să te odihnească în pace, Gabriel Cotabiţă”, a transmis și Cezar Ouatu.

„Nu ştiu ce zi este astăzi, însă deja e foarte greu de dus. După Marius Baţu, aflu acum că a murit şi Gabriel Cotabiţă. Incredibil! Toată copilăria mea i-am cântat piesele. Toată copilăria mea am încercat să îl imit. Toată copilăria mea… Drum lin, Maestre”, a scris şi Alin Dincă, solistul trupei Trooper.

Gabriel Cotabiţă – cântăreţ, compozitor, prezentator, producător muzical şi de televiziune – s-a născut la 1 noiembrie 1955, la Craiova. A studiat chitara la Şcoala populară de artă din Craiova (1967-1969), iar debutul muzical a avut loc în 1975, cu formaţia Redivivus.

A fost solistul vocal al formației VH2 și a fost component al cunoscutului grup rock Holograf, în anii ’80.

„Prima mea participare la Mamaia a fost în 1986, cu melodia ‘Chemarea pământului’, compusă de Ionel Tudor, pe versurile Andreei Andrei. Fără premiu, dar cu… cutremur. Am chemat bine pământul! (în 31 august 1986 s-a produs un cutremur cu o magnitudine de 7,1 grade pe scara Richter, cu epicentrul în Munţii Vrancei – n.r.). Anul următor, în 1987, am participat cu piesa „Stea a vieţii, Terra” – compusă tot de Ionel Tudor, pe un text semnat tot de Andreea Andrei, melodie care a fost laureată. În 1988, am câştigat trofeul Mamaia cu melodia „Dă-mi o şansă”, pe muzica lui Cornel Fugaru, iar în 1989, melodia „Trepte spre albastru” a fost laureată, iar atunci am susţinut şi un recital. Un an mai târziu, în 1990, am câştigat trofeul cu piesa „Ave Maria” a lui Cornel Fugaru şi locul 3 cu „Mă tem să sper” de George Natsis. Am avut şi recital cu Chris Carter din Anglia”, mărturisea artistul într-un interviu acordat AGERPRES, în 2019.

De-a lungul carierei, Gabriel Cotabita a lansat mai multe albume, printre care „Formatii rock 5” (cu formatia Redivivus, album colectiv), „Holograf 1” (cu formatia Holograf), „Noapte albastra”, „Noi ramanem oameni”, „Prima iubire si ultima”, „In fiecare zi mi-e dor de tine” (cu Marina Florea), „Prizoner”, „Viata e un cazino”, „Greatest Hits” (cu formatia VH2), „Daca n-ai iubi” (cu formatia VH2), „Farame de tandrete”, „2” (cu formatia VH2) si „25 de ani de nopti albastre – Best of Gabriel Cotabita”.

Pe 8 mai 2015, Gabriel Cotabiţă a suferit un stop cardio-respirator, la o sală de sport. A purtat apoi un defibrilator automat, pentru prevenirea tulburărilor cardiace, scrie news.ro.

Corina Chiriac a declarat că Gabriel Cotabiță a fost un exemplu de speranță, revenind din pragul morții în urmă cu câțiva ani.

„Le adresez mamei și soției sale cele mai sincere condoleanțe. Deși știam că suferă și că este într-o situație de sănătate precară, nu voiam să cred că ne vom despărți tocmai acum. L-am căutat de ziua lui, Scorpion ca mine, și nu a răspuns la telefon. M-am gândit că mă va suna el la un moment dat. Îmi pare extrem de rău, dar aș vrea să subliniez faptul că celebritatea lui Gabriel Cotabiță ar trebui să ne ajute pe toți să credem că așa cu el s-a întors din moarte, nu există moarte. Eu îi doresc drum liniștit și lin către lumina lui Dumnezeu”, a spus Corina Chiriac pentru România TV, citată de DC News.

Artista a declarat că regretă dispariția lui Gabriel Cotabiță.

„Mi-a spus că se simte rău. Medicamentele care îl ajutau să trăiască, în același timp îl împovărau ca stare de sănătate. Nu era bucuros, i-ar fi făcut plăcere să mai urce pe scenă, să povestim, era un om vesel, spuneam bancuri. Sunt tulburată de această veste, pentru că deși știam că se simte rău… toți ne mai simțim rău, dar parcă nu te aștepți să-l pierzi pe colegul tău de-o viață imediat”, a mai spus Corina Chiriac.

El a fost căsătorit de două ori şi avea trei fete.