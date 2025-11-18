Gala ADC*RO Awards a anunțat câștigătorii ediției 2025

Gala ADC*RO Awards, singurul festival dedicat creativității din România, a avut loc la vineri, 14 noiembrie. Evenimentul a reunit profesioniști din industria creativă, celebrând cele mai bune proiecte ale anului.

Ediția a fost deschisă de Pum Lefebure, co-fondatoare și Chief Creative Officer la Design Army (SUA), care a vorbit despre rolul creativității ca forță de impact cultural și despre modul în care disciplina și inovația transformă comunicarea.

Juriul internațional a acordat premiile Bronze, Silver și Gold, iar la final a fost desemnat câștigătorul Grand Prix.

CÂȘTIGĂTORII ADC*RO AWARDS 2025:

FILM & AUDIO

BRONZE:

• Cris-Tim * Rusu+Borțun – The Clean Label Law

• LUCA * Sector7 – Thanks for waiting in line for 15 years

SILVER:

• Vola * RXM Creative – Higher Standards

• Fresenius * NephroCare * Heist Industries – Nephro

GOLD:

• NETFLIX * Jam Session Agency – Squid Game Season 2

PRINT & OUTDOOR

BRONZE:

• FRF * ontheroof – The Generation That Nobody Wants

SILVER:

• Monument For PMB * Rusu+Borțun – The Golden Generation Monument

GOLD:

• ZYX Books * Rusu+Borțun – Vote for Maria Ressa

INTERACTIVE & MOBILE

SILVER:

• Centrul FILIA * DDB – Bills of Contraception

GOLD:

• NETFLIX * McCann Worldgroup – Squid Dilemma

DESIGN

GOLD:

• Monument For PMB * Rusu+Borțun – The Golden Generation Monument

BRAND EXPERIENCE

BRONZE:

• Naturli’ * Jam Session Agency – I am not a Milksop

• Storia.ro * Digitas – The Perfect Neighborhood

SILVER:

• Fundația Inovații Sociale Regina Maria * UP Romania * Mercury360 Mantia – The Table of Patience

GOLD:

• NETFLIX * McCann Worldgroup – The Stock Liquidation

INTEGRATED & INNOVATION

BRONZE:

• Storia.ro * Digitas – The Perfect Neighborhood

GOLD:

• NETFLIX * McCann Worldgroup – The Stock Liquidation

• Lidl Romania * McCann Worldgroup – In Fridge Promo

AGENȚIA ANULUI

• McCann

• Rusu+Borțun

• Jam Session Agency

CLIENTUL ANULUI:

• Lidl

• Monument for PMB

• Netflix

GRAND PRIX:

• Lidl Romania * McCann Worldgroup – In Fridge Promo

Datorită sprijinului The Institute, lucrările premiate la categoria Design vor fi expuse în cadrul Romanian Design Week 2026.

ADC*RO Awards continuă să consolideze comunitatea creativă din România, promovând ideile care provoacă, inspiră și împing industria mai departe.

DESPRE ADCE ȘI THE ONE CLUB FOR CREATIVITY

ADCE este parte din rețeaua europeană a 23 de cluburi creative care, în urma unui parteneriat strategic, s-a unit cu The One Club for Creativity din New York – o organizație non‑profit de referință în industria globală a publicității. Fondat inițial ca The One Club for Art & Copy, The One Club promovează excelența creativă și organizează competiții internaționale precum One Show, One Show Design, One Show Interactive și One Show Entertainment.

Colaborarea dintre ADCE și The One Club extinde vizibilitatea proiectelor europene, oferindu-le acces direct la o scenă globală. Câștigătorii premiilor ADCE acumulează puncte în Global Creative Ranking al The One Club, oferind agențiilor și creatorilor șansa de a obține recunoaștere internațională.

Fuziunea reunește acum o comunitate extinsă de peste 9.000 de membri individuali și corporativi din 74 de țări, consolidând una dintre cele mai mari platforme dedicate susținerii creativității la nivel mondial.

Parteneriat media