Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a premiat proiectele de mediu ale anului 2025

Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a reunit, în data de 11 decembrie, reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și societății civile, pentru a celebra inițiativele și proiectele care contribuie activ la protecția mediului și la tranziția către o economie sustenabilă.

Evenimentul, ajuns la ediția XVII, a prezentat şi premiat exemple de bune practici din domenii precum educația de mediu, managementul deșeurilor, economia circulară, demonstrând că schimbarea este posibilă atunci când responsabilitatea este dublată de implicare reală.

În cadrul galei au fost acordate 3 premii şi o mențiune la categoria PROIECTE, 1 premiu la categoria INSTISTUȚII DE ÎNVǍȚǍMÂNT, recunoscând eforturile unor organizații şi instituții care au avut un impact semnificativ asupra mediului, prin proiecte cu rezultate măsurabile și beneficii pentru comunități:

CÂŞTIGǍTORI la categoria PROIECTE:

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Sf. Vasile” Craiova – ProBleu – Clean Water Guardians: Protecting Freshwater Ecosystems

– ProBleu – Clean Water Guardians: Protecting Freshwater Ecosystems Asociația Climato Sfera - Academia de Compost

- Academia de Compost Asociația The Da Vinci System - Arieș EcoLab

Arieș EcoLab MENȚIUNE – Asociația ECOTECA – ŞcoalaECO

CÂŞTIGǍTOR la categoria INSTITUȚII DE INVǍȚǍMÂNT – Școala gimnazială Nicolae Bălcescu, Baia Mare

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost acordate şi premiile concursului Jurnalism pentru un mediu curat!, unde au fost desemnați câştigǎtori:

Locul I – Maia Bondici , Euronews cu reportajul „2 miliarde de euro din PNRR, duși pe apa sâmbetei. Ministerul Mediului, printre cei mai mari pierzători”

– , Euronews cu reportajul Locul II – Florin Gheorghe Iliescu, Pagina Socială cu articolul „Jurnalul unei școli de vară, la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului, din cadrul UBB Cluj-Napoca”

Locul III – Pavel Sinka , Pecica News cu articolul „Sute de locaţii unde vor putea fi „aruncate” gunoaie în mod legal”

– , Pecica News cu articolul Mențiune – Crivineanu Alin Iulian, Editorul cu articolul „Deșeurile nu sunt sfârșitul, ci începutul unui viitor verde”

Pe lângă momentul decernării premiilor, gala a oferit un cadru de dialog și networking, facilitând schimbul de idei și colaborări între actorii implicați în protecția mediului și economia circulară.

Parteneriate de succes recunoscute în 2025: ECOTIC a premiat și o serie de companii și organizații pentru implicarea lor activă în promovarea protecției mediului, precum și în colectarea și reciclarea deșeurilor electrice: Altex România, Carrefour România, GreenWEEE International, Total Waste Recycling, REMATHOLDING Co și Ateliere Fără Frontiere.

“Proiectele premiate dovedesc preocuparea comunităților din toate regiunile țării pentru protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor în contextul tranziției României la economia circulară oferind soluții concrete pentru asigurarea unui viitor sustenabil”, a declarat Valentin Negoiță, Președinte ECOTIC.

Ediția a XVII a Galei Premiilor pentru un Mediu Curat a fost susținută de: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ambasada Sustenabilității în România, Ateliere Fără Frontiere, Coaliția pentru Economie Circulară – CERC, Info Cons, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, APDETIC, ECSR.ro, Radio România Cultural, RFI România și EventsMax.

Articol susținut de ECOTIC